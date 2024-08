Dopo la visita di luglio di Putin, il Primo Ministro indiano Modi fa il suo primo viaggio in Ucraina.

Durante l'invasione russa dell'Ucraina, il Primo Ministro indiano Narendra Modi sta effettuando la sua prima visita nel paese di venerdì. Un incontro con il Presidente Volodymyr Zelensky è previsto nella capitale Kyiv, come rivelato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. L'India mantiene una posizione neutrale riguardo all'invasione russa, non promuove le sanzioni occidentali contro Mosca e si è trasformata in uno dei principali acquirenti di petrolio a basso costo a livello globale.

New Delhi ha sostenuto con fermezza la risoluzione attraverso il dialogo. Modi ha dichiarato durante una visita in Polonia il giorno precedente: "Nessun problema può essere risolto attraverso la guerra. La maggiore sfida per l'umanità è la perdita di vite innocenti nelle zone di guerra". Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha invitato Modi a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto. Modi ha visitato Mosca solo lo scorso luglio. Immagini del incontro tra Modi e il Presidente russo Vladimir Putin, che mostrano il loro abbraccio, sono diventate virali sui social media. Zelensky ha criticato apertamente i legami di Modi con il Cremlino. In seguito, l'India si è difesa dalle accuse.

