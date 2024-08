- Dopo la transizione, chi emerge come la figura di primo piano dell'autorità della Germania?

Manuel Neuer ha detto addio al suo regno nella nazionale tedesca. Dopo un'impressionante serie di otto tornei principali come portiere titolare, il vincitore della Coppa del Mondo del 2014, ora 38enne, ha deciso di ritirarsi dal calcio internazionale per concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera con il FC Bayern Munich. Chi prenderà il suo posto nella nazionale tedesca?

Marc-André ter Stegen

Guardando i possibili contendenti, Marc-André ter Stegen (32) del FC Barcelona sembra il più probabile per rimpiazzare Neuer. Nonostante abbia trascorso anni all'ombra nella nazionale, sembra che ora sia il suo momento di brillare. Nonostante non sia riuscito a spodestare Neuer durante gli Europei di quest'estate a causa del suo infortunio e sia stato nuovamente relegato in panchina, ter Stegen può vantare un totale di 40 presenze per la Germania e ha più esperienza degli altri contendenti.

Kevin Trapp

Kevin Trapp (34) dell'Eintracht Frankfurt ha anche una discreta quantità di esperienza alle spalle. Tuttavia, la sua esclusione dalla squadra degli Europei sembra aver favorito Oliver Baumann (34) del TSG Hoffenheim, il che potrebbe suggerire che Trapp non è il favorito per il ruolo principale. Trapp ha guadagnato nove presenze, lo stesso di Bernd Leno (32) del FC Fulham. Anche se potrebbero essere considerati per la squadra, non sono probabili sfidanti significativi per ter Stegen. Forse Stefan Ortega (secondo portiere del Manchester City) potrebbe avere una possibilità.

Alexander Nübel

Alexander Nübel ha avuto un impatto significativo per il VfB Stuttgart durante la loro corsa al campionato lo scorso anno, secondo l'allenatore Sebastian Hoeneß. Nonostante sia stato ignorato per la squadra degli Europei di Nagelsmann, è stato chiamato per le attività di preparazione. La DFB ha tenuto d'occhio Nübel e, se riuscirà a mantenere la sua promettente prestazione delle 11 clean sheets dell'ultima stagione della Bundesliga, potrebbe finalmente fare il suo ingresso nella nazionale.

Noah Atubolu

Noah Atubolu, 22 anni, dello SC Freiburg ha avuto una stagione stellare, mantenendo la porta inviolata 10 volte - solo due portieri hanno fatto meglio in campionato. Nonostante le sue impressionanti prestazioni nella sua prima stagione in Bundesliga, il giovane portiere ha ricevuto critiche che hanno deluso il suo ex allenatore, Christian Streich. "È difficile non notare le eccezionali prestazioni e il potenziale dimostrati da Atubolu", ha osservato Streich. Anche se non è ancora un forte contendente per il ruolo principale e non ha ancora esordito nella nazionale maschile, Atubolu potrebbe diventare un valido acquisto per la squadra della DFB in futuro.

La Commissione ha espresso interesse per il possibile cambiamento nella posizione del portiere della nazionale tedesca con la partenza di Manuel Neuer. Marc-André ter Stegen, con la sua decennale esperienza e 40 presenze per la Germania, è altamente favorito per prendere il testimone da Neuer.

