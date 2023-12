Dopo la tragedia ha pensato di abbandonare il mondo dei cavalli. Ora questo addestratore ha appena vinto il Kentucky Derby

Un incendio ha avvolto uno dei fienili del suo centro ippico di Lexington, nel Kentucky, nel cuore di una notte di dicembre, uccidendo 23 cavalli purosangue e causando centinaia di migliaia di dollari di danni.

Quando siamo arrivati quella notte, ho detto a mia moglie: "Probabilmente abbiamo perso tutto"", ha raccontato Reed questa settimana. "La mattina dopo, quando abbiamo visto la devastazione... ho pensato a tutti gli anni e a tutte le cose che avevamo fatto per ottenere questa bellissima fattoria e che poi è successo questo, che qualcosa forse mi stava dicendo che era il capolinea".

Era il 2016.

Reed non si è arreso e, grazie agli amici - e talvolta agli sconosciuti - che si sono presentati per aiutarlo, ha continuato ad allenarsi. "Ho deciso che non avrei permesso che la cosa mi distruggesse".

E questo ha dato i suoi frutti: Reed è ora un vincitore del Kentucky Derby.

Rich Strike, il cavallo da lui allenato, è entrato in gara come il più grande scommettitore (quota 80-1) e si è imposto in dirittura d'arrivo per tagliare il traguardo per primo con un tempo di 2:02.61. La vittoria è stata ancora più sorprendente.

La vittoria è stata ancora più sorprendente perché Rich Strike non era nemmeno in campo fino a venerdì, quando i funzionari del derby hanno annunciato il ritiro di un altro cavallo. Reed ha dichiarato ai giornalisti di aver portato la sua squadra qualche giorno prima della gara, con la possibilità che il cavallo potesse correre, per iniziare a prepararsi "contro ogni previsione".

"Nessuno pensava che avremmo potuto partecipare", ha detto. Quando il cavallo è arrivato al primo posto, Reed è quasi svenuto. Rich Strike è il suo primo cavallo vincente nel Derby.

"Tutti vorrebbero vincere il Derby. A me è sempre piaciuto, ma non avrei mai pensato di essere qui, mai", ha detto Reed.

Il fantino venezuelano Sonny Leon, al suo primo Kentucky Derby, ha guidato Rich Strike alla vittoria a sorpresa. Rich Strike è di proprietà di RED TR-Racing, LLC, secondo il sito web del derby .

La prossima tappa dell'ambita Triple Crown, le Preakness Stakes, si correrà al Pimlico Race Course di Baltimora, nel Maryland, il 21 maggio.

Kevin Dotson della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com