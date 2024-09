- Dopo la sua partenza dalla nazionale, Larsson continua ad allenarsi con l'Eintracht.

Hugo Larsson è tornato ad allenarsi con la squadra della Bundesliga Eintracht Frankfurt dopo aver lasciato, secondo quanto riportato, la nazionale svedese a causa di un infortunio. La squadra è ottimista riguardo al suo recupero, sebbene una valutazione completa verrà effettuata più tardi nella settimana, come dichiarato dal club.

Larsson ha lasciato inaspettatamente la squadra svedese prima della loro vittoria per 3-0 contro l'Estonia nella Nations League della domenica. Tuttavia, si vocifera di un conflitto tra il 20enne e l'allenatore della nazionale Jon Dahl Tomasson, che ha portato alla sua uscita anticipata. La loro relazione sarebbe tesa.

Larsson ha avuto un inizio promettente nella stagione con Frankfurt, ma è stato escluso dalla formazione iniziale per l'apertura della Nations League contro l'Azerbaijan. L'allenatore gli ha consigliato di avanzare sul campo. "Ero deluso e avevo previsto un diverso sviluppo dopo il mio inizio promettente in Germania", ha commentato Larsson, un giocatore del Frankfurt.

Larsson si è unito a Frankfurt dalla squadra campione di Svezia Malmö FF nell'estate del 2023 e viene considerato uno dei più grandi talenti giovani della Svezia.

L'assenza di Larsson dalla squadra svedese è stata notata durante le loro sedute di allenamento in Hessen, lo stato tedesco in cui si trova Frankfurt. Dopo il suo ritorno all'Eintracht Frankfurt, Larsson ha espresso il suo desiderio di riunirsi ai suoi compagni di squadra in Hessen per ulteriori allenamenti e partite.

Leggi anche: