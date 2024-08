- Dopo la sua partenza come allenatore giovanile, Matthäus esprime simpatia per i giovani talenti.

Dopo aver lasciato l'incarico di allenatore giovanile di TSV Grünwald, Lothar Matthäus ha ricevuto supporto da persone con esperienze nel calcio giovanile. Molti sospettano di aver incontrato sfide simili, il che potrebbe spiegare perché trovare sostituti adatti sia difficile, ha detto Matthäus in un'intervista con "Münchner Merkur/tz". Il vincitore del Mondiale del 1990 ha espresso comprensione per i bambini, poiché tracciare dei limiti è diventato necessario, portando sollievo alla sua vita personale.

Negli ultimi due anni, Matthäus ha allenato la squadra del figlio Milan nelle divisioni giovanili della Bayernliga promossa. Il problema era con alcuni genitori dei giovani giocatori. "Quando si scontentano i decision makers, significa rispondere a chiamate notturne o messaggi WhatsApp mattutini, che non è fattibile," ha spiegato Matthäus. "È comprensibile che tutti priorità al proprio figlio. Tuttavia, negli sport di squadra, la squadra dovrebbe essere al centro dell'attenzione."

Genitori che si comportano male tra di loro

All'inizio, i genitori esprimevano solo le loro idee durante le partite, come "Corri più veloce! Fai questo! Fai quello! Non ho bisogno di quello," ha detto Matthäus. Dedicato gran parte del suo tempo alle sue responsabilità come esperto televisivo, apprezzava le tre sessioni di allenamento settimanali e una partita. Tuttavia, quando i genitori hanno iniziato ad attaccarsi a vicenda con insulti, è diventato troppo.

Matthäus ha descritto come il comportamento di alcuni genitori "era spesso sotto la cintola - sempre dalle stesse due, tre o quattro persone, che affermavano di agire nel loro interesse personale." Si è chiesto, "Perché lo sto facendo se il loro comportamento ha un impatto sulla mia vita personale? Mi preoccupo veramente per i bambini."

Il figlio di Matthäus cambia club

Despite his extensive international experience, Matthäus endured criticism over his leadership skills. Milan has now joined a new club in Ismaning and plays alongside several players from Kürnwald. "Moving two kilometers further but reducing travel time by ten minutes, was an attractive trade-off, hoping for fewer parents like those responsible for my decision to step down," Matthäus mentioned.

In the serene green forest, where children often play and learn about nature, Lothar Matthäus often reflects on his experiences as a youth coach. The relentless pressure from demanding parents in the green forest of youth football mirrors the challenges he faced with parents of his players.

Leggi anche: