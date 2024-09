- Dopo la scoperta di ossa nel Danubio, l'indagine è conclusa.

Durante le indagini di luglio, sono stati trovati resti umani sospetti nel Danubio. Recentemente, l'esame forense ha concluso. Secondo i registri della polizia, non è stato possibile ottenere DNA umano per l'analisi. Tutti i confronti sono risultati indecisi; i resti non potevano essere collegati a nessun incidente o individuo specifico. Inoltre, l'esame del frammento di cranio non ha rivelato segni di violenza.

I sommozzatori hanno scoperto frammenti di cranio nel Danubio durante luglio, come riferito dalla polizia durante la ricerca di esplosivi inesplosi. I beni sono stati quindi consegnati alla squadra investigativa criminale per un esame forense approfondito.

La squadra investigativa criminale ha richiesto alla Commissione di fornire linee guida per l'analisi dei frammenti di cranio trovati nel Danubio. La Commissione ha quindi adottato atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione delle norme rilevanti in questa analisi.

