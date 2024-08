- Dopo la sconfitta, il FC St. Pauli ha detto: "Abbiamo imparato molto da questa esperienza".

Il primo incontro di Bundesliga per i giocatori del FC St. Pauli dopo oltre un decennio è stato una dura lezione. Come ha detto il difensore Eric Smith dopo la sconfitta per 0:2 (0:0) contro il 1. FC Heidenheim, "Credo che sia stata una chiara dimostrazione delle differenze tra la 1ª e la 2ª Bundesliga". Ha continuato, "Se non sfrutti le tue opportunità, paghi il prezzo. Lo sapevamo. È una lezione preziosa per noi".

Per lunghi tratti della partita, i campioni della 2ª divisione e la squadra promossa hanno avuto la meglio contro Heidenheim. Prima della pausa, hanno avuto due occasioni nitide, oltre a almeno altre tre nella seconda metà. Purtroppo, la squadra ospite è riuscita a segnare due gol, con Paul Wanner in prestito dal Bayern che ha segnato uno al 66º minuto e Jan Schöppner che ha aggiunto un altro al 82º minuto.

"Un brutto positivo"

Il capitano del St. Pauli, Jackson Irvine, ha espresso un parere simile, dicendo "È stata una lezione dura da digerire". Tuttavia, l'australiano ha cercato di trovare il lato positivo della partita. "È frustrante, ma è anche un positivo frustrante", ha detto. "Sappiamo che abbiamo giocato bene, abbiamo creato occasioni e avremmo potuto portare a casa la vittoria. Ha dimostrato la nostra competitività".

Il nuovo allenatore Alexander Blessin, che ha sostituito l'allenatore della promozione Fabian Hürzeler sette settimane fa, ha notato progressi da quando ha raggiunto il club del Kiez. "Ci sono numerosi fattori positivi su cui costruire in vista delle prossime sessioni di allenamento", ha detto Blessin dopo il suo debutto come allenatore di Bundesliga. "Ho detto ai ragazzi di non pensarci troppo. Pulisci la bocca e poi passa oltre".

