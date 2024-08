- Dopo la sconfitta contro il Bayern, l'SSV Ulm percepisce numerosi punti favorevoli.

** despite essere stati eliminati nel primo turno della DFB-Pokal contro il Bayern Monaco, il club di bassa lega SSV Ulm è soddisfatto della loro prestazione. "Abbiamo fatto una buona partita in generale", ha dichiarato il capitano Johannes Reichert dopo la sconfitta per 0:4 (0:2). "È frustrante non averla trasformata in vittorie. Abbiamo incontrato una seria concorrenza e tutti hanno dato il massimo. Questo ci darà sicuramente fiducia".**

Joachim Wörle, che ha allenato la squadra femminile del Bayern dal 2010 al 2019 e li ha portati a due campionati, è stato soddisfatto della prestazione dei nuovi arrivati. "Il modo in cui abbiamo tenuto il campo e giocato, quello è l'aspetto positivo", ha commentato, guardando avanti alla loro prossima partita casalinga contro il Fortuna Düsseldorf il 25 agosto.

Sperando nel recupero del portiere

Wörle sembra ottimista riguardo al possibile ritorno del portiere Christian Ortag dopo la sua sostituzione per infortunio durante questa partita. "Non abbiamo ancora informazioni definitive", ha detto l'allenatore. "Ma sembrava che stesse migliorando alla fine, quindi è andato a casa con sua moglie". Ortag è entrato in collisione con il compagno di squadra Niklas Kolbe nella prima metà, causando la sua sostituzione per un infortunio alla testa.

La campagna di campionato della SSV è iniziata con sconfitte contro il 1. FC Kaiserslautern (1:2) e Jahn Regensburg (0:1). Contro il Bayern, hanno subito la loro terza sconfitta consecutiva in una partita ufficiale, ma Wörle rimane ottimista che possono trarre diversi aspetti positivi da essa. "La nostra squadra ha dato il massimo sul campo. L'attacco del Bayern non ha avuto molte opportunità. Possiamo prendere questo, e possiamo rivedere i video anche", ha detto il 42enne.

