- Dopo la reazione del pubblico, il capo di Werder, Fritz, rimprovera i membri della squadra

Dopo alcune critiche da parte di Marco Friedl e Marvin Ducksch, il direttore sportivo del Werder Bremen, Clemens Fritz, ha avuto una conversazione franca con i due calciatori. Rivolgendosi a loro in termini diretti, Fritz ha dichiarato alla "Deichstube": "Non spetta ai giocatori esprimere pubblicamente la necessità di nuovi acquisti".

Fritz si è poi rivolto direttamente a Ducksch, dicendo: "Non abbiamo perso alcun top player, ogni posizione è coperta da due giocatori, c'è una sana competizione. Tuttavia, abbiamo giocatori che faticano ad essere sostituiti". Ducksch aveva criticato l'allenatore Ole Werner dopo il pareggio per 0-0 contro il Borussia Dortmund di sabato per essere stato sostituito negli ultimi minuti.

Il capitano Friedl si è trovato anch'esso sulla linea del fuoco delle parole di Fritz. Analogamente, Friedl e Ducksch avevano espresso le loro preoccupazioni riguardo al fatto che la rosa non fosse stata rinforzata a sufficienza. Friedl si era anche lamentato del fatto che Werner non avesse fornito abbastanza supporto esterno quando la squadra stava lottando contro il Dortmund con un vantaggio numerico.

"I giocatori dovrebbero esprimere le loro lamentele internamente", ha detto Fritz. "Se c'è un problema, possono discuterne internamente, ma non pubblicamente. L'allenatore è sempre la faccia della squadra, è completamente inaccettabile che i giocatori esprimano le loro opinioni pubblicamente in quel modo. Abbiamo avuto una conversazione franca con Marco Friedl a riguardo".

Inaspettatamente, il Werder ha iniziato la nuova stagione con due pareggi e una vittoria convincente in coppa contro l'Energie Cottbus. Fritz fatica a comprendere la dissatisfaction. "Non capisco: abbiamo fatto una grande partita contro il Borussia Dortmund e poi si crea un'atmosfera come se avessimo subito quattro o cinque sconfitte. È frustrante", ha detto Fritz.

Fritz ha ulteriormente sottolineato il suo punto a Marvin Ducksch, dicendo: "Indipendentemente dalle tue preoccupazioni riguardo alla sostituzione, valorizziamo ogni giocatore della squadra e tutti hanno un ruolo cruciale da giocare".

In risposta alle parole severe di Fritz, Marvin Ducksch ha riconosciuto: "Capisco l'importanza di mantenere l'armonia della squadra e mi assicurerò che i miei futuri commenti siano fatti internamente piuttosto che pubblicamente".

