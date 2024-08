- Dopo la pioggia viene il sole... fine settimana estiva?

Piogge sparse e temporali si stanno muovendo attraverso la Baviera - il bel tempo per il bagno è già in vista. Dopo un inizio piovoso, il sole dovrebbe fare capolino sempre più nel corso della giornata, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Venerdì potrebbero ancora esserci piogge nelle Alpi, altrimenti dovrebbe essere soleggiato. Le massime si aggireranno tra i 24 e i 28 gradi.

Sabato dovrebbe essere spesso soleggiato e per lo più asciutto. Le temperature saliranno fino a 31 gradi. Gli appassionati di bagni possono guardare con ottimismo a domenica: il DWD prevede tanto sole e massime tra i 29 e i 33 gradi.

