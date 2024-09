Dopo la pioggia, spunta la radiosità

In alcune parti dell'Europa centrale, un secolo di pioggia sta attualmente cadendo – e le previsioni indicano ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni. Tuttavia, entro la fine della settimana, il cielo tornerà sereno, permettendo l'ultima gloriosa manifestazione dell'estate.

La tempesta tropicale Anett, che si sta dirigendo verso la Polonia attraverso l'Italia settentrionale e l'Ungheria, ha scaricato ingenti quantità di pioggia sull'Austria orientale, la Repubblica Ceca e la Polonia meridionale. Alcune aree hanno ricevuto fino a 150-250 litri di pioggia per metro quadrato in soli tre giorni, con quantità ancora maggiori – fino a 300 litri – segnalate in Bassa Austria e nelle Montagne dei Giganti al confine tra Repubblica Ceca e Polonia. Per fare un confronto, Berlino riceve circa 580 litri di pioggia per metro quadrato in un anno intero.

Le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti severi: i livelli dell'acqua in Bassa Austria hanno raggiunto altitudini non viste da 30 anni in alcuni luoghi, con alcune aree che hanno subito inondazioni centenarie. Ulteriori precipitazioni nelle prossime 48 ore potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione. Entro martedì mattina, la Bassa Austria potrebbe ricevere altri 100-150 litri di pioggia, mentre il confine tra Repubblica Ceca e Polonia potrebbe riceverne 50-80 litri.

Tuttavia, la pioggia sulle Alpi è caduta principalmente sotto forma di neve, con la neve che ha raggiunto anche alcune regioni vallive come Mittenwald, Kreuth e Ruhpolding-Glashütte. Attualmente, c'è un metro di neve sulla Zugspitze e 77 centimetri sul Nebelhorn nell'Allgäu – quantità insolite per la metà di settembre. A partire da domani, la linea della neve salirà sopra i 2000 metri, e lo scioglimento della neve potrebbe mantenere i livelli dell'acqua elevati per un periodo prolungato.

Al contrario, martedì la pressione alta aumenterà notevolmente, portando un tempo piacevole e caldo tipico dell'estate indiana a partire dalla metà di settembre. Ci sarà un altro pacchetto di piogge locali giovedì, ma è previsto che sia di breve durata.

Lunedì: Più pioggia nella Baviera meridionale

Piogge intense e persistenti si stanno verificando a sud del Danubio. La situazione delle inondazioni a Passau rimane critica. Nel frattempo, nel Nord della Baviera e nell'Est, il tempo inizierà nuvoloso e umido, ma la pioggia diminuirà gradualmente durante il giorno e si sposterà verso i Monti Metalliferi. Nel resto del paese, le piogge alternate a brevi periodi di sole, con la costa del Mare del Nord che risulta la più gradevole. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 20°C, con 8-13°C nel Sudest.

Martedì: Piogge residue nel Sud

Nubi e piogge intermittenti copriranno la Baviera e la Baden-Württemberg, che si dissolveranno alla sera. Al centro e al Nord ci sarà un tempo più caldo e secco. Le temperature aumenteranno notevolmente, con 13-20°C al Sud e 21-26°C al Nord, con le temperature più elevate a Berlino.

Mercoledì: Molto sole

Il sole dominerà il paese, con occasionali nuvole come unica interruzione. Con un forte vento da est, le temperature oscilleranno tra i 20 e i 26°C, con valori che raggiungeranno i 17°C nei pressi delle Alpi. Anche la neve sulla Zugspitze inizierà a sciogliersi alle temperature più calde.

Giovedì: Brevemente instabile

Una piccola depressione fredda si sposterà da est a ovest attraverso il paese, portando un po' di instabilità, soprattutto in montagna. Le temperature rimarranno tra i 20 e i 25°C, con 18°C alle Alpi.

Venerdì e Weekend: L'estate bella dice addio

Ci si può aspettare molta soleggiatezza da venerdì a domenica, con banchi di nebbia mattutini che si dissipano rapidamente e nuvole spesse che si formano solo sui monti nel pomeriggio – ma è improbabile che cada pioggia. Le temperature rimarranno tra i 20 e i 25 gradi Celsius. Domenica, l'estate calendario giungerà al termine, e da lunedì in poi i giorni saranno più corti delle notti.

La pioggia incessante della tempesta tropicale Anett ha peggiorato la situazione meteorologica in alcune aree, portando un量 insolita di precipitazioni. Da lunedì, la Baviera meridionale sta anche affrontando forti piogge, aggiungendo preoccupazioni per le inondazioni.

