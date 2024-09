- Dopo la performance, purtroppo deve cancellare il suo concerto.

La Svezia ha commemorato l'inaugurazione parlamentare del 2024 a Stoccolma con un concerto spettacolare. Era assente la regina, la regina Silvia (80), come riportato dai media, con il re Carlo XVI. Gustavo (78) che partecipava da solo. Sembra che la regina Silvia abbia dovuto cancellare improvvisamente la sua partecipazione.

Come riportato da "Svensk Dam", Johan Tegel, capo informazioni della corte, ha dichiarato: "Sua Maestà la Regina è stata colpita da un raffreddore". Per molti sostenitori reali è stata una delusione non vedere la regina Silvia nel corso della giornata. La cerimonia di apertura del parlamento ha visto la partecipazione del re Carlo Gustavo e della sua famiglia, tra cui la principessa ereditaria Victoria (47), la principessa Daniel (50) e il principe Daniel.

Hanno reso l'evento serale ancora più affascinante altre donne reali. La principessa ereditaria Victoria ha sfoggiato un abito a fiori nero e bianco, accompagnata dal principe Daniel. La principessa Sofia (39) era radiosa in un abito di velluto bordeaux, sfoggiando la sua pancia in crescita, accompagnata dal principe Carlo Filippo di Svezia (45). Inoltre, la principessa Madeleine (42) era elegante in un ensemble nero senza maniche con scollo a drappeggio, accompagnata dal marito, Chris O'Neill (50).

Di recente, tre generazioni di donne reali svedesi hanno esplorato Parigi insieme. La principessa ereditaria Victoria, sua figlia Estelle (12) e la regina Silvia hanno viaggiato a Parigi per i Giochi Paralimpici estivi. Il 6 settembre, venerdì, hanno visitato le competizioni equestri al Palazzo di Versailles, dove la squadra svedese ha partecipato alla gara a squadre.

