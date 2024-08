- Dopo la partita di Brema, mi sentivo deluso.

Il manager del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, è piuttosto deluso dalla prestazione della sua squadra dopo il pareggio a reti bianche contro il Werder Bremen. Non vuole attribuire la deludente prestazione al notevole turnover, che include un nuovo allenatore, un nuovo stile di gioco e cinque nuovi acquisti, oltre a dieci partenze.

"Come Borussia Dortmund, dobbiamo offrire qualcosa di diverso, nonostante i cambiamenti nella squadra e l'allenatore nuovo", ha sottolineato Sahin. "Sarebbe facile incolpare il mercato delle trasferte. Tuttavia, abbiamo fatto ottimi acquisti. Tuttavia, dobbiamo migliorare il nostro gioco."

Per il Borussia Dortmund, un risultato di 0:0 a Bremen "non è abbastanza". Sahin ha sottolineato questo particolarmente durante la fase di transizione: "Ogni partita è un passo nella nostra crescita. Ma in questo processo, è fondamentale conquistare vittorie. Questo accelera il nostro progresso."

Il pareggio del Borussia Dortmund contro il Werder Bremen non ha soddisfatto Sahin. Nonostante i significativi cambiamenti nel Borussia Dortmund, tra cui il nuovo allenatore e i nuovi acquisti, una vittoria contro il Werder Bremen era attesa.

