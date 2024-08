- Dopo la partenza di Tabakovic, questi diventano potenziali sostituti dell'Hertha.

Il manager di Hertha, Cristian Fiel, non ha mostrato alcuna preoccupazione riguardo all'imminente partenza del miglior marcatore Haris Tabakovic, dichiarando semplicemente "È solo calcio", prima della conferma ufficiale del suo passaggio alla squadra della Bundesliga Hoffenheim. Tuttavia, come confermato da Hertha in una serata di venerdì, la partenza rappresenta un notevole passo indietro nel mondo dello sport.

Fiel ha diverse opzioni nella sua squadra. Ognuna di loro ha dimostrato il proprio potenziale realizzativo, secondo l'allenatore, e portano stili di gioco diversi.

Luca Schuler: Questo acquisto estivo dal Magdeburgo ha guadagnato l'ammirazione di Fiel per la sua voglia di ricevere il pallone in profondità e il suo instancabile lavoro. Nonostante abbia 25 anni, l'attaccante non ha ancora avuto molto minutaggio e non ha segnato.

Florian Niederlechner: Il veterano di 33 anni, che ha rejoint Berlin all'inizio del 2023, ha avuto alcune buone partite ma ha anche passato del tempo in panchina. Recentemente, ha segnato una doppietta dalla panchina durante la vittoria per 5-1 di Hertha a Rostock. "Flo Niederlechner è un giocatore flessibile che può anche coprire altre posizioni. Sembra sempre sapere dove sta andando il pallone e può segnare", ha commentato Fiel.

Smail Prevljak: Prevljak ha rejoint Hertha l'estate scorsa ma spesso si è trovato a fare da riserva a Tabakovic, giocando poco verso la fine della stagione. Recentemente, Fiel lo ha elogiato: "Smail è il calciatore più raffinato di tutti". Se riceve il pallone in una posizione favorevole, è probabile che finisca in rete.

Derry Scherhant: Il berlinese di nascita è entrato come sostituto dell'infortunato Fabian Reese sulla fascia sinistra per le prime partite di campionato e ha segnato a Rostock. Anche se l'energico 21enne preferisce il centro, Scherhant era un obiettivo di trasferimento ma ora sembra destinato a rimanere a Berlino.

