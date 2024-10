Dopo la mostra del CL, il perpleso Borussia Dortmund sta affrontando sfide nelle attività di routine del campionato.

Senza l'ambizione infuocata e le idee golose di Karim Adeyemi, il Borussia Dortmund fatica a conquistare vittorie in trasferta nella Bundesliga questa stagione. La striscia esaltante nella Champions League contro l'Union Berlin sembra ora un ricordo lontano.

I giocatori del BVB sono tornati ai loro tifosi con facce deluse - demoralizzati, spenti, un po' perplessi: l'intrattenitore Borussia ha subito un altro colpo, appena una settimana dopo la sua più grande impresa della stagione finora. La pioggia di gol nella Champions League è stata seguita rapidamente da una sconfitta di routine nella Bundesliga.

Come ha detto il portiere del Borussia Gregor Kobel dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Union Berlin - solo quattro giorni dopo la vittoria elettrizzante per 7-1 contro il Celtic Glasgow nella Champions League, "È difficile trovare le parole." "È chiaramente un altro passo falso," ha aggiunto il portiere su Sky, ma ha insistito, "Non abbiamo giocato male; il primo tempo è stato cruciale." Mentre Nuri Sahin insegue la prima vittoria in trasferta del BVB nella Bundesliga senza il fenomeno della Champions League Karim Adeyemi, è stato ostacolato dalla sua assenza.

I gol dell'Union Berlin sono stati segnati da Kevin Vogt (rigore, 26 minuti) e Yorbe Vertessen (45 minuti), entrambi mantenendo la loro imbattibilità casalinga questa stagione. Per il BVB, Julian Ryerson (62 minuti) ha segnato contro il suo vecchio club, ma non è bastato. Per lunghi periodi, l'attacco del Dortmund, senza Adeyemi, è sembrato mancare di impatto. Il giovane attaccante, che aveva brillato con la sua energia contagiosa e tre gol durante la vittoria del suo club contro il Celtic, si è infortunato durante la partita.

Schlotterbeck causa il rigore

Prima della partita, Sahin ha descritto l'Union come un "avversario sgradevole" e ha sottolineato le loro capacità difensive. Insieme agli infortunati Giovanni Reyna e Julien Duranville, le opzioni offensive erano limitate. Al posto di Adeyemi, Maximilian Beier è entrato in campo. Aljoscha Kemlein, il debuttante 20enne dell'Union, ha iniziato la partita.

Il Borussia, ansioso di dominare la partita sin dall'inizio, ha mancato un'occasione quando il cross di Yan Couto è passato sopra la traversa vuota (3 minuti). Tuttavia, l'Union non si è ritirata, con Tom Rothe (8 minuti) che ha mancato il bersaglio di poco. La squadra di Berlino ha continuato a fare pressione sul Dortmund e a metterli in difficoltà sin dall'inizio.

Dopo un periodo di pressione dell'Union, il Dortmund ha avuto l'opportunità di rispondere, ma alla fine ha mancato la sicurezza per convertirla. Couto (19 minuti) ha sparato da lontano, e Rönnow ha salvato comodamente. Pochi istanti dopo, il tentativo di Serhou Guirassy è finito per oscillare sopra la porta (22 minuti).

L'Union è rimasta all'erta e ha ricevuto una ricompensa per la sua perseveranza: dopo un contropiede veloce, Nico Schlotterbeck ha commesso fallo su Benedict Hollerbach, il calciatore dell'FC Union, offrendo a Vogt l'opportunità di segnare un rigore. I livelli di rumore sono saliti alle stelle allo Stadion An der Alten Försterei mentre l'Union rimaneva la squadra più attiva, minacciando di allungare il loro vantaggio ancora e ancora. Vertessen (45 minuti) ha infine fatto proprio questo, meritando di aggiungere al vantaggio dei padroni di casa prima della fine del primo tempo. Nella ripresa, Vertessen ha avuto un terzo tiro in porta, ma questa volta Kobel era presente per salvare la situazione (53 minuti). Il Dortmund ha continuato a premere, ma il gol di Ryerson per il suo vecchio club ha fatto solo pareggio (62 minuti). L'Union ha continuato a minacciare, ma il Dortmund ha resistito per un pareggio duramente conquistato.

