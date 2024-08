- Dopo la morte di un uomo, la stanza del sospettato e' stata perquista.

Poliziotti hanno perquisito la stanza dei due sospettati in un rifugio per richiedenti asilo nella Foresta del Spessart dopo la morte violenta di un giovane. Gli agenti sono stati anche deployati sulla scena del presunto crimine in un bosco vicino ad Altenbuch (distretto di Miltenberg), ha detto un portavoce della polizia. Tuttavia, non sono state trovate prove rilevanti sulla scena del crimine.

Gli investigatori ritengono che un uomo di 38 anni e sua moglie di 31 anni siano responsabili della morte del 18enne. Il movente è ancora ignoto. Sabato, i passanti hanno scoperto la vittima morta su un sentiero del bosco. Il 18enne, che aveva precedentemente soggiornato nella Bassa Sassonia, e i sospettati sono tutti afghani.

L'incidente violento ad Altenbuch è stato classificato come un crimine. Sono necessarie ulteriori indagini per stabilire un chiaro movente per la morte del giovane.

