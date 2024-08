- Dopo la morte di un tedesco in Africa: dubbi sul lavoro della polizia

Il processo per l'omicidio di un turista di Fulda, in Assia, in Sudafrica, subisce ulteriori ritardi. Il tribunale ha espresso dubbi sulla legalità del lavoro della polizia durante le indagini. Al settimo giorno del processo, il giudice Brian Mashile ha iniziato a interrogare gli agenti di polizia per determinare se i testimoni siano stati intimiditi o manipolati durante le indagini.

Tre uomini sono accusati di omicidio, tentato omicidio, possesso illegale di armi e munizioni, rapina e tentata rapina. In origine, le arringhe finali erano previste per agosto. Poi, la malattia di un testimone ha causato un rinvio di diversi giorni. Ora, il processo è stato prorogato indefinitamente a causa dei dubbi sul lavoro della polizia.

Rapina durante le vacanze safari

Quasi due anni fa, il 3 ottobre 2022, i tre sospetti, di 26, 37 e 39 anni, avrebbero attaccato il residente di Fulda, sua moglie e altri due tedeschi durante il loro viaggio verso una lodge nel Parco Nazionale Kruger. Quando i turisti si sono rifiutati di scendere dall'auto e hanno chiuso le porte, uno degli aggressori ha sparato al guidatore. Il 67enne è morto.

Il processo è iniziato il 22 luglio nel piccolo paese di Kabokweni vicino al Parco Nazionale Kruger. La difesa si è dichiarata non colpevole all'inizio del processo. Gli imputati hanno scelto di rimanere in silenzio. Un totale di dieci testimoni è atteso per deporre.

Il Sudafrica è una delle destinazioni turistiche più popolari in Africa, ma lotta con tassi di criminalità elevati. Lo scorso anno, il numero di reati violenti nel paese di circa 61 milioni di persone è continuato a crescere. Secondo i dati del governo, più di 7.700 persone sono state uccise solo tra ottobre e dicembre 2023.

La difesa sostiene che anche la legalità dei metodi di interrogatorio della polizia dovrebbe essere esaminata, dati i dubbi sulle loro tecniche di indagine. I timori sul lavoro della polizia vanno oltre le indagini iniziali, poiché ci sono domande su come è stata raccolta alcune prove.

