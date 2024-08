- Dopo la morte di Matthew Perry, la polizia sembra aver fatto almeno un arresto.

Notizia Flash: Arresto legato alla morte di Matthew Perry legata a droga

Più di sette mesi dopo la morte dell'attore "Friends" Matthew Perry, la polizia ha fatto un importante passo avanti nelle indagini. Secondo ABC e NBC, citando fonti delle forze dell'ordine di Los Angeles, almeno una persona è stata arrestata nella mattinata di giovedì in relazione alla morte di Perry. "TMZ" ha riferito che "più di un sospetto" è stato arrestato, compreso un medico. "Almeno un medico è stato arrestato, insieme a più spacciatori che hanno aiutato a fornire e consegnare Ketamina a Perry", ha riferito il sito di notizie per celebrities.

L'arresto arriva dopo che la polizia si è concentrata su come il 54enne attore abbia ottenuto l'anestetico Ketamina, che è stato trovato nel suo sistema a un livello insolito al momento della sua morte.

Matthew Perry è morto per overdose di Ketamina

Perry è stato trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio a casa sua a Los Angeles lo scorso ottobre. L'attore aveva pubblicamente parlato dei suoi problemi con l'alcol e le droga, e ne ha scritto nel suo memoir "Friends, Amanti e la Grande Cattiva Cosa" pubblicato lo scorso anno. Si dice che abbia speso oltre 9 milioni di dollari in 65 soggiorni in centri di riabilitazione.

Un'autopsia dell'Ufficio del Medico Legale della Contea di Los Angeles a dicembre ha rivelato che Perry è morto per gli effetti della Ketamina. I fattori contribuenti includevano l'annegamento, una condizione cardiaca e gli effetti di un medicinale usato per trattare la dipendenza dagli oppioidi.

La Ketamina è un potente anestetico usato dai professionisti medici e si è dimostrata efficace nel trattamento della depressione. Tuttavia, viene anche cercata sul mercato nero per i suoi effetti sedativi e allucinogeni. Perry stava prendendo Ketamina sotto supervisione medica come parte del suo trattamento per la depressione. Tuttavia, l'ultima sessione era trascorsa da più di una settimana e mezzo prima della sua morte, rendendo improbabile che la Ketamina nel suo sistema provenisse da questa terapia.

Gli agenti arrestati ora stanno interrogando gli individui sulla loro involvement nella fornitura di Ketamina a Matthew Perry, poiché la polizia è interessata a comprendere la fonte dell'anestetico che ha portato alla sua morte.

Le indagini della polizia sono collegate al memoir di Matthew Perry, in cui ha candidamente discusso le sue battaglie contro l'abuso di sostanze, compreso l'alcol e le droga, confermando le sue lotte contro la dipendenza che hanno richiesto numerosi soggiorni in centri di riabilitazione.

