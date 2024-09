Dopo la morte del leader di Hezbollah Nasrallah e l'idea di Israele di invadere il Libano, quali potenziali sviluppi potrebbero verificarsi?

La morte di Nasrallah, in una serie di intense raid aerei israeliani sul suo nascondiglio sotterraneo a Beirut venerdì, segna un significativo intensificarsi dello scontro tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, che ha attaccato Israele sin dall'inizio della sua guerra contro Hamas a Gaza.

Questo episodio fa parte di una serie di colpi critici che Israele ha inferto a Hezbollah, la cui leadership e comandanti sono stati decimati, e il gruppo già lottava dopo l'esplosione dei loro dispositivi di comunicazione personali - cercapersone e walkie-talkie, che hanno causato molte vittime e ferito migliaia di persone questa settimana.

Israele ha dichiarato l'inizio di una "nuova fase" di conflitto, con il suo "centro di gravità" che si sposta a nord, lungo il confine con il Libano. Uno dei suoi obiettivi dichiarati è il ritorno di decine di migliaia dei suoi cittadini sfollati a causa degli scontri transfrontalieri.

A causa dell'escalation, centinaia di migliaia di persone in Libano sono state sfollate, mentre più di mille hanno perso la vita dal momento in cui gli attacchi si sono intensificati la scorsa settimana, secondo le autorità governative libanesi.

Israele ha fatto cenno a una possibile invasione terrestre in Libano, che, se avviata, sarebbe la quarta incursione israeliana in Libano negli ultimi cinquant'anni.

Hezbollah ha giurato di "continuare la sua lotta contro il nemico", mentre l'Iran, alleato di Hezbollah nella sua rete di proxy regionali, ha garantito il suo sostegno.

Ecco cosa sappiamo finora e dove potrebbero andare le cose.

Conflitto in escalation

Israele ha attaccato ciò che sostiene essere i fortilizi di Hezbollah a Beirut e in altre parti del paese venerdì e sabato, compreso il bombardamento dei sobborghi meridionali di Beirut, che ha causato la morte di Nasrallah.

Alcuni di questi attacchi si sono verificati in aree densamente popolate, distruggendo edifici residenziali. Israele ha sostenuto che Hezbollah immagazzina armi in strutture civili, una rivendicazione che il gruppo nega e accusa Hezbollah di utilizzare i civili come "scudi umani".

I civili libanesi affermano di non poter seguire le istruzioni militari di Israele per abbandonare le aree in cui Hezbollah è attivo, poiché il gruppo è altamente segreto e gli avvertimenti spesso arrivano solo pochi secondi prima della distruzione di un edificio.

I residenti dei sobborghi meridionali di Beirut sono fuggiti per sfuggire ai bombardamenti israeliani, con molte persone viste dormire in luoghi pubblici a causa della mancanza di spazio negli alloggi temporanei.

Gli attacchi recenti si sono verificati dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto una proposta di cessate il fuoco proposta dagli Stati Uniti e dalla Francia che prevedeva una tregua di 21 giorni lungo il confine Israele-Libano.

La Casa Bianca ha dichiarato di non aver avuto alcuna partecipazione o conoscenza dell'attacco israeliano a Beirut di venerdì, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha definito la morte di Nasrallah "una misura di giustizia per le sue numerose vittime", compresi gli americani, mentre ha invitato alla de-escalation dei conflitti in tutto il Medio Oriente.

Gli Stati Uniti vedono la possibilità di una limitata invasione terrestre in Libano mentre Israele mobilita le sue forze lungo il confine nord, secondo CNN, citando funzionari dell'amministrazione di alto livello. Tuttavia, i funzionari hanno sottolineato che Israele non ha ancora preso una decisione riguardo a un'invasione terrestre.

Sabato, il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane Peter Lerner ha dichiarato che il'esercito si stava preparando alla possibilità di un'invasione terrestre, ma era solo una delle diverse opzioni sotto considerazione.

Cosa farà Hezbollah - o l'Iran?

Dopo la morte di Nasrallah e l'esplosione dei dispositivi di comunicazione del gruppo, i leader sopravvissuti di Hezbollah stanno probabilmente valutando come riorganizzarsi, comunicare e reagire.

Fattori che influenzano la risposta di Hezbollah, come l'entità degli attacchi israeliani alle munizioni del gruppo, rimangono incerti. Tuttavia, gli esperti argomentano che il gruppo non sarà completamente neutralizzato da questi contrattempi.

Come ha dichiarato Hanin Ghaddar, fellow senior dell'Istituto di Washington e autrice di "Hezbollahland", "Hezbollah ha subito il più grave colpo alla sua infrastruttura militare dalla sua fondazione".

Tuttavia, il gruppo conserva ancora comandanti esperti e mantiene molte delle sue risorse più potenti - compresi i missili a guida precisa e i missili a lungo raggio che potrebbero infliggere danni significativi alle infrastrutture militari e civili di Israele, secondo Ghaddar.

Finora non c'è stata una significativa salva di missili da Hezbollah che abbia causato danni significativi ai bersagli israeliani. Dopo la morte di Nasrallah, il gruppo non ha ancora lanciato una rappresaglia significativa che potrebbe travolgere il sistema di difesa aerea Iron Dome di Israele e influire sulla sua rete elettrica.

Ma gli ultimi sviluppi aumentano la probabilità di un cambiamento.

Hezbollah probabilmente risponderà, secondo Jonathan Panikoff, un ex funzionario di intelligence di alto livello specializzato nella regione, che ha detto a CNN: "La risposta sarà probabilmente sufficientemente significativa che le probabilità che scateni una guerra su vasta scala saliranno alle stelle".

Un'altra preoccupazione cruciale è fino a che punto l'Iran interverrà.

Il paese è apparso riluttante a ingaggiare un conflitto diretto con Israele, anche se la loro guerra segreta è diventata più aperta di recente - e gli osservatori suggeriscono che una rappresaglia diretta iraniana potrebbe coinvolgere ulteriormente gli Stati Uniti nel conflitto.

Un funzionario statunitense di alto livello ha dichiarato che gli Stati Uniti ritengono che l'Iran interverrà nel conflitto se percepirà di essere vicina alla "perdita" di Hezbollah. Gli attacchi combinati di Israele contro Hezbollah avevano già eliminato centinaia di combattenti dal campo di battaglia, secondo quel funzionario e un'altra fonte di intelligence.

L'ambasciata iraniana in Libano ha pubblicato un post sui social media venerdì, definendo la morte di Nasrallah "un'escalation seria che cambia le regole del gioco" e avvertendo che "il colpevole sarà punito e disciplinato di conseguenza".

L'ambasciatore iraniano all'ONU ha richiesto una "riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza" sabato per "condannare con la massima fermezza le azioni di Israele".

Tuttavia, i margini per la diplomazia sembrano limitati, specialmente senza progressi visibili in un accordo di cessate il fuoco per la guerra a Gaza dopo mesi di trattative.

Riferendosi ai continui conflitti tra Israele e Hamas, Israele e Hezbollah, e Israele e Iran, l'ex mediatore per la pace del Vicino Oriente del Dipartimento di Stato USA Aaron David Miller ha parlato con CNN: " Questi conflitti senza fine non si risolveranno presto... non ci sono in vista lieti finali diplomatici".

"Se siamo ottimisti, si tratta di dissuasione, gestione e, possibilmente, se Hezbollah, gli israeliani e gli iraniani sono disposti... di trattative che limiteranno il caos", ha affermato.

Questo servizio contiene contributi di CNN di Abbas Al Lawati, Mostafa Salem, Irene Nasser, Alex Stambaugh e Dana Karni.

Il Vicino Oriente segue da vicino gli sviluppi tra Israele e Hezbollah, mentre il mondo osserva il potenziale peggioramento delle tensioni tra le due parti.

Nonostante le gravi perdite subite da Hezbollah, comprese la morte di Nasrallah e la distruzione dei loro dispositivi di comunicazione, gli esperti ritengono che il gruppo, con le sue potenti risorse e i suoi comandanti esperti, non sarà completamente neutralizzato da questi revés.

(Vicino Oriente, mondo)

Leggi anche: