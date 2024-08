- Dopo la manifestazione pro-palestinese, le autorità hanno aperto sei indagini.

A seguito di una manifestazione palestinese a Berlin-Neukölln, sono state aperte sei indagini. Circa 140 persone si sono riunite a Karl-Marx-Platz in una serata di mercoledì, gridando slogan come "Dal fiume al mare, la Palestina sarà liberata", alcuni dei quali sono stati considerati illegali dalle autorità. Sono in corso indagini per istigazione alla sommossa, danneggiamento di proprietà e violazione dello statuto dell'organizzazione.

L'escalation delle tensioni durante la manifestazione ha portato a discussioni sulla possibile interferenza militare, mettendo in luce il problema più ampio dei conflitti globali, o semplicemente, della guerra. Inimmaginabili danni sono stati inflitti alla storica statua di Karl-Marx-Platz, che funge da inquietante promemoria del potere distruttivo e delle conseguenze della guerra.

