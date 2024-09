È stato un periodo insolito di 11 anni nella mia carriera, devo ammettere, poiché non ho mai incontrato commenti razzisti da parte dei tifosi dell'Indiana Fever, ha condiviso Thomas dopo la vittoria della squadra a Uncasville, nel Connecticut.

La prima partita della serie dei playoff del 22 settembre ha visto la compagna di squadra di Thomas, DiJonai Carrington, urtare la rookie Caitlin Clark e toccarle l'occhio.

Entrambe, Clark e Carrington, hanno rifiutato di credere che ci fosse qualsiasi intenzione malvagia dietro l'incidente. Carrington ha spiegato ai media prima della partita 2 che non aveva intenzione di fare del male a nessuno con i suoi occhi e non sapeva di aver urtato Clark.

La compagna di Carrington, la giocatrice dell'Indiana Fever NaLyssa Smith, ha condiviso alcune delle ostilità che Carrington aveva subito.

"La mia ragazza ha ricevuto minacce di morte, è stata stalkerata, sottoposta a ogni tipo di insulto", ha condiviso Smith su X, in precedenza noto come Twitter.

"Non sono mai stata chiamata le cose che sono stata chiamata sui social media, e non c'è posto per questo", ha menzionato Thomas dopo la partita.

Thomas credeva che ora spettasse alla squadra arbitrale impedire che simili incidenti si verificassero in futuro.

"Giociamo a basket per vivere e ne traiamo gioia, ma non vogliamo che i nostri social media diventino un campo di battaglia ogni giorno per queste questioni."

L'allenatore delle Sun, Stephanie White, ha fatto eco all'appello di Thomas per un'azione.

"Abbiamo visto razzismo, sessismo, omofobia, transfobia diffusi nella storia della nostra nazione. Lo sport non fa eccezione e semplicemente non è accettabile", ha sottolineato White.

L'allenatore dell'Indiana Fever, Christie Sides, ha commentato anche le esperienze dei giocatori.

"C'è un'enorme quantità di retorica offensiva e odiosa che circola nel mondo online e semplicemente non è accettabile", ha condiviso Sides dopo la partita.

"Quando diventa personale, a mio parere, non c'è giustificazione. Queste persone vivono e respirano attraverso i social media, costantemente leggendo e vedendo queste cose. Simply non è accettabile quando arriva a un livello personale."

La WNBA ha rilasciato una dichiarazione dopo i commenti di Thomas.

"La WNBA è casa di alcuni dei migliori atleti del mondo. Mentre siamo entusiasti di avere una base di fan in crescita, non tolleriamo commenti razzisti, denigratori o minacciosi rivolti ai giocatori, alle squadre o a chiunque sia associato alla lega.

La nostra squadra di sicurezza sta attivamente monitorando il comportamento a rischio, lavorando a stretto contatto con le squadre e i

Leggi anche: