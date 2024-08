Nuova normativa in vigore a partire da oggi - Dopo la giornata lavorativa, agli australiani viene concessa la libertà di rilassarsi.

Ora, grazie a una nuova legge, numerosi australiani possono veramente disconnettersi alla fine della loro giornata lavorativa. Questa legge, nota come "Modifica della Legge sul Lavoro Equo", concede a milioni di lavoratori l'autorità di essere inaccessibili ai loro superiori durante il loro tempo personale e addirittura di rifiutarsi di rispondere alle richieste di contatto. Il Parlamento ha approvato questo cambiamento a febbraio.

I lavoratori delle medie e grandi imprese possono ora spegnere i loro telefoni dopo il lavoro e non sentirsi più obbligati a rispondere alle email. Le nuove linee guida per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti entreranno in vigore entro un anno. Tuttavia, ci sono eccezioni, come quando non rispondere alle richieste di contatto sarebbe irragionevole, specialmente in caso di emergenza legata al lavoro, come ha riferito 9News.

Più tempo per le persone care

Il Primo Ministro Anthony Albanese ha espresso il suo pensiero su questa questione con l'emittente australiana ABC, dichiarando: "Vogliamo garantire che le persone che non vengono pagate per 24 ore non siano aspettate a lavorare per 24 ore. È anche una questione di salute mentale, poiché si tratta di dare alle persone la possibilità di separarsi dal lavoro e tornare alla loro famiglia e alla loro vita quotidiana."

Ricerca precedente aveva indicato che l'Australia aveva un equilibrio lavoro-vita personale meno favorevole rispetto a molti altri paesi, secondo i media. Regole simili sono già state adottate in circa 25 altri paesi, ha annunciato John Hopkins del Dipartimento di Affari, Legge e Imprenditorialità dell'Università di Swinburne.

Quali sono le regolamentazioni in Germania?

In Germania, i lavoratori non sono obbligati a essere raggiungibili fuori dagli orari di lavoro esplicitamente stabiliti. Tuttavia, ci sono eccezioni. Un esempio comune è il servizio di guardia. Qui, i dipendenti devono essere raggiungibili e preparati a svolgere compiti, sia da casa che sul posto di lavoro. Per i ruoli dirigenziali, potrebbe esserci un obbligo contrattuale aggiuntivo di essere raggiungibili oltre gli orari di lavoro normali.

