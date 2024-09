- Dopo la gara, la squadra della Coppa Davis ha iniziato il suo viaggio in Cina con successo.

La Decisione Controversa della Coppa Davis ha Scatenato un Dibattito, ma la Squadra Tedesca di Tennis Trionfa

Si parla delle animate discussioni riguardo alla controversa assegnazione delle partite della Coppa Davis alla Cina, la squadra maschile di tennis della Germania, guidata dall'allenatore Michael Kohlmann, ha iniziato la sua campagna per le finali con una vittoria contro la Slovacchia a Zhuhai. Nonostante l'assenza del loro giocatore principale, Alexander Zverev, la squadra tedesca è riuscita a conquistare la vittoria, vincendo entrambi i singolari e rendendo inutile l'incontro di doppio in programma.

La Strada per Malaga

Maximilian Marterer, di Norimberga, è soddisfatto dell'inizio, esprimendo il desiderio di fare di più. Ha sconfitto Lukas Klein 6:4, 7:5. Yannick Hanfmann ha poi dimostrato resilienza, rimontando da uno svantaggio per vincere 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) contro Jozef Kovalik, salvando anche un punto per la partita a 4:5 nel terzo set prima di conquistare la seconda vittoria cruciale.

L'ostacolo di qualificarsi come le prime due squadre del loro gruppo, passando così ai quarti di finale a Malaga, in Spagna, a novembre, è stato superato.

I finalisti degli US Open Tim Puetz e Kevin Krawietz, arrivati la notte precedente, sono stati risparmiati dalla pressione di conquistare la vittoria nel doppio grazie alle ben giocate partite di singolare. La decisione dell'ITF di assegnare il gruppo C della Germania alla Cina ha comportato notevoli difficoltà di viaggio e ha suscitato severe critiche. "Credo che la maggior parte delle squadre qui concorda sul fatto che è più o meno assurdo essere qui", aveva affermato Kohlmann.

La Fiducia di Marterer per la Prossima Sfida

Despite the intense humidity inside the hall, the Germans continued to maintain their cool composure on the court. On the following day, the team, without Zverev, Struff, Koepfer, and Altmaier, will square off against Chile, the team anticipated as their toughest challenger.

"We've all put in lots of effort during our preparations. We feel comfortable amidst these conditions. I believe there might be a small surprise coming on Thursday," shared Marterer. The U.S.A. will serve as their last group adversary on Saturday.

Hanfmann Si Esibisce Despite le Difficoltà

Considering the German singles players' top four positions in the world rankings, Marterer and Hanfmann have taken center stage. Both wrestled with nerves in their opening group duels. Hanfmann did not put forth his best performance against Kovalik but still engineered a turnaround, praising the victory after 2 hours and 17 minutes. "We've managed to secure the second point, and that's already a triumph," said the Karlsruhe native, who holds the German number one position and has a global ranking of 96th.

Marterer kicked off his contest with an ace break in the initial game and defended this lead through robust service games. In the second set, he demonstrated admirable calmness and resilience under tight serving circumstances.

"I believe I played rather well," Marterer remarked. "I hope to maintain this form in the upcoming matches. Then, we could have a highly successful stint."

