- Dopo la fuga dal carcere, gli uomini continuano a fuggire

Le autorità sono ancora alla ricerca di due fuggitivi che sono evasi da un carcere svizzero. È stata avviata un'estesa caccia all'uomo a livello internazionale, come dichiarato dal Dipartimento della Giustizia e della Sicurezza del Cantone di Basilea Città. Il carcere, Bässlergut, dove i due uomini, tunisino e algerino, sono fuggiti un venerdì, si trova a soli un chilometro a sud della stazione ferroviaria di Weil am Rhein, in Germania, situata direttamente sul confine.

I metodi precisi utilizzati dai fuggitivi per la loro fuga dal carcere sono stati tenuti nascosti dalle autorità. Dovremo attendere il termine delle indagini per ottenere maggiori informazioni, secondo un portavoce.

Il tunisino di 22 anni era stato accusato di omicidio preterintenzionale, lesioni gravi e rapina. L'algerino di 37 anni era stato precedentemente condannato per danneggiamento, violazione di domicilio e ingresso illegale.

I fuggitivi in questione sono due individui provenienti dalla Svizzera, di cui uno era un cittadino tunisino e l'altro, algerino. Le autorità svizzere non hanno rilasciato dettagli su come questi fuggitivi siano riusciti a evitare le guardie del carcere.

Leggi anche: