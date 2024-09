- Dopo la discussione, la squadra della Coppa Davis ha iniziato con successo in Cina.

Dopo la controversia riguardo all'assegnazione delle partite di Coppa Davis alla Cina, la squadra tedesca di tennis maschile ha iniziato il suo cammino verso la finale con un trionfo, battendo la Slovacchia 3-0. La stella Alexander Zverev mancava all'appello, ma Tim Pütz e Kevin Krawietz, entrambi finalisti agli US Open, hanno saputo fare la loro parte.

La vittoria è stata dolce per Philippe Steiner, che ha tirato un sospiro di sollievo dopo la partita. Il capitano della squadra Frederick Muller ha notato: "Era fondamentale iniziare con una vittoria. Ora abbiamo due partite cruciali вперед."

Kramer salvaguarda la possibilità di pareggio per la Slovacchia

La Germania aveva già stabilito un vantaggio confortante durante gli incontri singoli tra Marterer e Yannick Kramer, e Hanfmann contro Jozef Kovalik, nella loro prima partita di gruppo. Marterer ha conquistato una vittoria duramente guadagnata contro Lukas Klein con il punteggio di 6-4, 7-5. Hanfmann, nonostante non fosse al suo meglio, è riuscito a recuperare da un set di svantaggio per conquistare la vittoria per 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) contro Kovalik.

Kramer, prodotto di Karlsruhe, era lungi dall'essere in forma, ma è riuscito a capovolgere l'incontro a favore della Germania e a evitare un possibile pareggio. A 4-5 nel terzo set, ha addirittura salvato un punto per la partita. Pochi istanti dopo, Kramer ha assicurato il secondo punto cruciale per la Germania.

Nel match di doppio conclusivo, Pütz e Krawietz, reduci dalla loro sconfitta a New York, hanno dimostrato resilienza. Nonostante il breve riposo, sono usciti vittoriosi, battendo Klein e Igor Zelenay per 7-5, 6-3.

"Vincere con un vantaggio di 2-0 è stato un vantaggio significativo per noi. Ci ha tolto la pressione e ha reso la partita più facile," ha detto Pütz. "Penso che abbiamo giocato bene date le circostanze," ha ammesso, ammettendo di essere "stanco" ma anche "felice" per il loro inizio vincente.

La Federazione Internazionale Tennis (ITF) aveva assegnato il gruppo C della Germania alla Cina, causando numerosi problemi di viaggio e critiche aspre. "Penso che tutte le squadre qui siano d'accordo nel dire che giocare qui è quasi inutile," aveva espresso Muller.

Marterer: "Potrebbe esserci un risultato inaspettato"

Despite the oppressive atmosphere in the hall, the Germans remained steadfast on the court. On Thursday, the strong team, lacking Zverev, as well as Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, and Daniel Altmaier, will face Chile.

"We've all been preparing diligently. We are used to these conditions. I believe there could be an unexpected outcome on Thursday," Marterer predicted. The USA would be the final group contestant on Saturday.

With the world's top four singles players absent from the German squad, Marterer and Hanfmann now take center stage. Both players grappled with nerves during the first of three group matches. Hanfmann, ranked as the German number 1 and 96th internationally, showcased a strong serving game against the Slovakians, while Marterer, ranked 104th globally, had a successful outing.

"I think I did quite well," said the Nuremberg native. "I hope I can maintain this level of performance for the upcoming matches. Then we could be in for a very successful week."

Despite playing without some of their top players, the German team had chosen to base themselves in Zhuhai for this tournament.

