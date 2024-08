- Dopo la conclusione del Campionato d'Europa, il museo protegge la mascotte e il rinoceronte.

La UEFA Euro ha trovato il suo posto nella storia: La Casa della Storia NRW sta acquisendo cimeli da tutte le città ospitanti dello stato. Tra questi, una statua a grandezza naturale del mascotte Euro di Düsseldorf, un cartello di fermata dell'autobus riadattato di Colonia e una scultura di rinoceronte alato di Dortmund. Gli abitanti del luogo sono incoraggiati a contribuire con i loro ricordi personali della Euro al museo.

A differenza del suo omologo a Bonn, la Casa della Storia NRW si concentra esclusivamente sulla storia dello stato, piuttosto che sulla storia della Germania nel suo insieme. Attualmente, l'archivio viene rifornito, che costituirà la base per la futura mostra sulla storia del Nord Reno-Westfalia nel edificio Behrens di Düsseldorf vicino alla Cancelleria dello stato.

Il costume "Albaert" di Düsseldorf trova la sua strada nel museo

Tra pochi anni, il costume del mascotte Euro "Albaert", che Düsseldorf ha acquisito per l'Euro e ha donato al museo, potrebbe essere esposto lì.

Colonia sta contribuendo al museo il cartello di fermata dell'autobus temporanea "Colonia-Stadio". I cartelli normalmente recano la dicitura "RheinEnergieSTADION", ma la UEFA non ha consentito questo nome durante l'Euro. Dortmund sta inviando una scultura di rinoceronte Euro alato a Düsseldorf. Secondo un portavoce, il museo sta accettando anche piccole mostre come bandiere con lo slogan "Heimspiel per tutti".

"Con Düsseldorf, Dortmund, Colonia e Gelsenkirchen, quattro dei dieci luoghi erano in NRW. Tens of thousands of football enthusiasts from across Europe celebrated a harmonious festival in our country. These new objects allow us to capture and narrate the exhilaration of the summer of 2024 in each city of the state," remarks Professor Hans Walter Hütter, chairman of the board of trustees of the Stiftung Haus der Geschichte NRW.

