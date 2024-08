- Dopo la cena per la principessa Diana, Tim Mälzer ha lasciato il suo lavoro.

Tim Mälzer riflette sulla sua impressionante carriera come chef, personalità televisiva e autore di libri di cucina a 53 anni. In una recente "profonda e chiara" conversazione con NDR, ha rivelato alcune esperienze spiacevoli che ha affrontato, inclusa un ruolo indiretto giocato dalla coppia reale britannica, il re Carlo III e Lady Diana.

Tim Mälzer: Racconti Shock in NDR Talk

Durante la conversazione con i conduttori Aminata Belli e Aurel Mertz, Mälzer ha parlato di esperienze shock che ha avuto prima del suo grande successo come chef televisivo e proprietario di ristoranti negli anni '90. Dopo aver completato la sua formazione all'Hamburg InterContinental Hotel, ha lavorato come chef al prestigioso London Ritz Hotel. Ha lasciato il lavoro relativamente in fretta a causa delle condizioni di lavoro disumane e una cena per la famiglia reale britannica.

Nella conversazione NDR, Tim Mälzer ha rivelato violenza estrema dietro le quinte: "Qualcuno è stato bruciato con un coltello caldo accanto a me perché non sbucciava il foie gras abbastanza velocemente. Ho visto qualcuno preso a calci da sei persone perché ci dava fastidio. Eravamo razzisti, sessisti, eravamo tutto. Era orribile. Attaccavamo fisicamente le persone che pensavamo fossero mentalmente inferiori. Ero un complice solo guardando."

Dimissioni dopo cena per Lady Di e il principe Carlo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una cena per la famiglia reale britannica, "ai tempi in cui era ancora Di e Charles e tutto il resto". Dopo la cucina intensa, il "Pen Pusher" capo ha umiliato il capo chef davanti a tutti, riducendolo a lacrime sul pavimento.

Dopo questo incidente, Mälzer ha pensato: "Questo non fa per me". Il giorno successivo, è andato dal capo chef e si è dimesso. Mälzer è poi rimasto a Londra per un breve periodo, lavorando per il leggendario chef italiano Gennaro Contaldo prima di tornare in Germania per continuare la sua carriera.

Nella rivelatrice conversazione NDR, Tim Mälzer ha descritto una cultura di violenza estrema e discriminazione nella cucina, inclusi casi di abuso fisico e insulti razzisti e sessisti. Questo ambiente tossico lo ha portato a dimettersi dopo una cena per Lady Di e il principe Carlo, dove ha assistito all'umiliazione e alla degradazione di un collega chef.

Di fronte a un trattamento disumano e mancanza di rispetto nell'atmosfera ad alta pressione del Ritz Hotel, Tim Mälzer ha deciso di lasciare il suo posto e continuare la sua carriera culinaria altrove.

