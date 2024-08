Dopo il voto presidenziale contestato in Venezuela, gli esperti dicono che i risultati del governo sono "statisticamente improbabili"

A richiesta di CNN, diversi esperti hanno analizzato i risultati offerti sia dal Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) allineato con il governo del Venezuela che dalla piattaforma dell'opposizione Comando Con Venezuela. Gli esperti concludono che i numeri che sembrano mostrare Maduro come vincitore sono statisticamente improbabili. I dati rilasciati dal team del candidato presidenziale dell'opposizione Edmundo González Urrutia "coincidono matematicamente e statisticamente", secondo gli esperti.

Quanto sono verificabili i dati presentati da ciascuna delle parti? Anche se le autorità elettorali e giudiziarie del Venezuela hanno annunciato la vittoria di Nicolás Maduro, non hanno mostrato risultati dettagliati e registri elettorali per sostenerlo.

Al contrario, l'opposizione ha pubblicato su un sito web il conteggio del 83,50% dei registri di voto, un risultato che è stato anche verificato da organizzazioni civili e media indipendenti.

Ecco la suddivisione:

Cosa dice il CNE

La mattina di lunedì 29 luglio, il presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha proclamato Nicolás Maduro vincitore delle elezioni. Secondo i dati di quell'organizzazione, con l'80% dei registri contati, il presidente aveva ottenuto il 51,20%, ovvero esattamente 5.150.092 voti. In quello stesso primo bollettino, il CNE ha dato il secondo posto a Edmundo González con il 44,2%, ovvero esattamente 4.445.978 voti.

Secondo il CNE, la somma dei voti di tutti gli altri candidati presidenziali rappresentava "462.704 dei voti, equivalente al 4,06%".

Ma questo è un breakdown altamente improbabile, secondo gli esperti. "C'è circa una possibilità su 100 milioni che questo particolare schema si verifichi per caso", ha detto Andrew Gelman, professore di Statistica e Scienze Politiche alla Columbia University, in un post che analizza i numeri raccolti dal primo rapporto del CNE.

Gelman ha eseguito una simulazione matematica con un modello di probabilità e ha concluso: "Un milione di simulazioni e non è mai successo che questo arrotondamento funzioni".

David Arroyo Fernández, professore universitario, economista certificato e statistico del Collegio degli Economisti di Madrid, è giunto alla stessa conclusione quando consultato da CNN. Dopo un'analisi matematica, Arroyo dice: "Una così bassa probabilità - che le cifre avevano un solo decimale - 'consiglia' di ipotizzare parzialità o bias nei risultati".

Per John Magdaleno, scienziato politico e direttore della consulenza di relazioni pubbliche Polity, le incongruenze appaiono in ciò che il CNE ha presentato - non ha ancora pubblicato i risultati elettorali di ogni seggio, come previsto dalla legge venezuelana - così come nei numeri.

Magdaleno ha evidenziato quattro problemi tecnici nel primo bollettino del CNE: primo, non sono stati annunciati i voti nulli assoluti e relativi; secondo, i voti di tutti i candidati presidenziali, ad eccezione di González Urrutia e Maduro, sono stati totalizzati "invece di presentarli separatamente, come è solito"; e terzo, le frequenze sono state presentate con un solo decimale, "cosa che non è comune". Quarto, con l'80% dei voti contati, l'agenzia ha dichiarato una tendenza irreversibile a favore di Maduro, sebbene la differenza segnalata fosse di poco più di 704.000 voti e almeno 2.300.000 voti rimanessero da conteggiare.

Il 2 agosto, il CNE ha pubblicato un secondo bollettino che affermava che, dopo il processo del 96,87% dei voti, Maduro aveva ottenuto il 51,95% dei voti mentre González Urrutia aveva raggiunto il 43,18%. Non hanno reso pubblico i dati che sostengono questo bollettino.

"I dati pubblicati dal CNE non sono verificabili perché sono dati generali sulla partecipazione e sui candidati, ma non i dati disaggregati o il database per capire come sono arrivati al calcolo", ha detto Eugenio Martínez, direttore del portale Votoscopio, a CNN. Inoltre, "il primo bollettino è arrotondato al primo decimale, il che è aritmeticamente impossibile", ha detto.

John Magdaleno ha fatto notare che, poiché il secondo bollettino ha annunciato un totale di 12.335.884 voti validi, "ne segue che nel primo bollettino c'erano più di 2.300.000 voti ancora da conteggiare". Questo, secondo Magdaleno, conferma "l'incongruenza centrale del primo bollettino": non c'era una tendenza irreversibile.

I numeri dell'opposizione

Il 2 agosto, l'opposizione ha rilasciato un database che ha continuato a aggiornare.

Al momento in cui è stato scritto questo articolo, il 7 agosto, il database conteneva l'83,50% dei fogli di conteggio (25.073) su un totale di 30.026 seggi. Secondo questi dati, Edmundo González avrebbe vinto le elezioni con 7.303.480 voti (67%), mentre Maduro sarebbe arrivato secondo con 3.316.142 voti (30%) e gli altri candidati hanno ottenuto solo 267.640 voti (2%).

"Se il database viene scaricato, è possibile fare un'analisi su come arrivano all'annuncio globale del voto che fanno e per questo i dati dell'opposizione sono verificabili e quelli del CNE no", ha detto Martínez.

In effetti, i dati del sito web dell'opposizione possono essere scaricati e contengono i dati di voto disaggregati con link che portano alle immagini dei minuti scannerizzati.

Per verificare che un registro elettorale è valido, deve avere un codice QR, i voti suddivisi per candidato e le firme dei rappresentanti dei partiti, un rappresentante del corpo elettorale e un altro dei testimoni elettorali che hanno partecipato per sorteggio.

Professor David Arroyo Fernández, del Colegio de Economistas de Madrid, ha effettuato uno studio statistico sui dati pubblicati dall'opposizione e conclude che "è molto improbabile" che abbiano avuto abbastanza tempo "per creare una distribuzione dei voti con queste caratteristiche in pochi giorni" se non fossero i dati reali, quindi "matematicamente e statisticamente i dati [dell'opposizione] si adattano in termini di numeri e precisione mostrata."

L'analista John Madgaleno sottolinea che "l'opposizione ha presentato informazioni più dettagliate e verificabili sul risultato delle elezioni presidenziali rispetto all'organismo responsabile dell'amministrazione dell'evento elettorale."

Il 5 agosto, il Ministero Pubblico del Venezuela ha aperto un'indagine penale contro il candidato González Urrutia e il leader dell'opposizione María Corina Machado per "l'allegato commesso dei reati di usurpazione di funzioni, diffusione di informazioni false per causare ansia, istigazione alla disobbedienza delle leggi, istigazione alla rivolta, associazione a delinquere e cospirazione."

L'agenzia ha affermato che l'accusa è legata all'appello che i leader dell'opposizione hanno fatto in una dichiarazione alle forze militari e di polizia per "stare dalla parte del popolo." Ma li accusa anche di "annunciare falsamente un vincitore delle elezioni presidenziali diverso da quello proclamato dal Consiglio Nazionale Elettorale."

Vari media e organizzazioni internazionali hanno analizzato il database offerto dall'opposizione venezuelana. Tra questi c'era la Missione di Osservazione Elettorale della Colombia (MOE).

Secondo questa organizzazione, "il calcolo della partecipazione elettorale che si trova nel database è coerente con i dati presentati dal CNE venezuelano." Dopo aver analizzato le informazioni contenute nel database, la MOE conferma i risultati che danno González Urrutia come vincitore.

L'Associated Press (AP) ha elaborato quasi 24.000 immagini di schede elettorali rilasciate dall'opposizione, rappresentanti i risultati dall'79% delle macchine per votare. Ogni foglio di voti codificato conta in QR codes, che AP ha decodificato e analizzato programmaticamente, con tabulazioni di 10.26 milioni di voti.

Secondo questi calcoli, il candidato dell'opposizione Edmundo González ha ricevuto 6.89 milioni di voti e Maduro ne ha ottenuti 3.13 milioni.

La stessa conclusione è stata raggiunta da testate come The Washington Post, The New York Times e El País, che hanno effettuato le loro analisi sui dati rilasciati dall'opposizione venezuelana e hanno concluso che le informazioni sostengono la vittoria di González Urrutia su Maduro.

Come l'opposizione ha ottenuto questi record?

Migliaia di volontari hanno partecipato al processo elettorale del 28 luglio. L'istruzione, che Maria Corina Machado stessa ha ribadito domenica dopo la chiusura dei seggi, era di rimanere nei centri di voto fino a quando non si otteneva una copia dei registri stampati. Questi venivano quindi trasferiti in un luogo sicuro, accompagnati da membri del partito dell'opposizione che cercavano di garantire la sicurezza dei testimoni.

E riguardo alla percentuale dei registri che l'opposizione non è riuscita ad accedere? Potevano cambiare il risultato? Anche se il 100% dei voti contenuti nei registri mancanti fosse a favore di Maduro, il conteggio, secondo i dati pubblicati dall'opposizione, darebbe ancora la vittoria a González Urrutia.

Marina Lacalle, professoressa del Master in Relazioni Internazionali della Scuola di Governo dell'Università Austral, concorda. "Tenendo conto che le elezioni presidenziali in Venezuela si risolvono con la maggioranza relativa, è molto difficile invertire una tendenza del quasi 70% dei voti," ha detto a CNN.

"D'altra parte, sarebbe necessario vedere da quali aree geografiche (e con quali caratteristiche sociodemografiche) i voti mancanti sono visibili e conteggiati. Come si può vedere dai dati forniti dai voti pubblicati, Maduro avrebbe ottenuto più voti in quei settori che sono più vulnerabili in termini socioeconomici, come è stato il caso nelle elezioni passate," ha aggiunto Lacalle.

Cosa accadrà ora?

La Corte Suprema di Giustizia, il corpo che risponde al partito al governo, aveva dato al CNE tre giorni per presentare i voti. Il termine è stato rispettato il 5 agosto e, secondo il corpo giudiziario, il CNE ha consegnato ciò che era stato richiesto e ha iniziato un processo di perizia che include convocazioni per i 10 candidati

Leggi anche: