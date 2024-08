- Dopo il voto parlamentare, gli sforzi di Ramelow continuano.

La Sinistra spingerà per un terzo anno gratuito di asilo in Turingia, ignorando l'esito delle elezioni di domenica. Come dichiarato dal Presidente del Ministero e candidato principale della Sinistra, Bodo Ramelow a Erfurt, il finanziamento degli asili ha bisogno di una riforma, condiviso tra lo stato e i comuni. Secondo il suo piano proposto, i genitori non dovrebbero più sostenere le spese per l'assistenza all'infanzia. Questo anno gratuito di asilo fa parte di una serie di iniziative della leadership della Sinistra presentate dopo le elezioni come loro programma di 90 giorni, con l'obiettivo finale di rendere l'assistenza all'infanzia e l'istruzione completamente gratuite in Turingia.

La Sinistra rimane fedele al progetto abitativo

Ulrike Grosse-Röthig, la presidente della Sinistra, ha rassicurato la popolazione che anche dopo le elezioni, il loro partito, che governa la Turingia da dieci anni, continuerà a lavorare diligentemente per affrontare i problemi nel parlamento dello stato. Ramelow ha sottolineato che despite the Left's majority of decisions in the red-red-green minority government, some projects remained unrealized. He advocates for the democratic parties in Thuringia to establish a stable majority government after the election on Sunday, ensuring project implementation.

Sulla lista delle cose da fare per la Sinistra c'è l'istituzione di una società di costruzione di alloggi statale responsabile della costruzione di circa 1.500 appartamenti in affitto a basso costo entro il 2023. Inoltre, c'è un piano per reintroducere una legge per scoraggiare le grandi società di investimento dall'acquistare grandi appezzamenti di terreno agricolo.

