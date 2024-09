Dopo il vertice sulla migrazione, Merz e l'Unione hanno subito un calo del sostegno.

Dopo le dimissioni del Presidente del Ministero della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst, Friedrich Merz, leader della CDU, è ora la scelta chiara dell'Unione per la nomination alla cancelleria. Tuttavia, l'ascesa al potere di Merz è segnata da intoppi durante la sua settimana di incoronazione non ufficiale, poiché il barometro RTL/ntv Trend mostra un calo di due punti percentuali nel sostegno dell'Unione e Merz che perde terreno in un confronto diretto con il Cancelliere federale Olaf Scholz. L'Alleanza per il Progresso e il Benessere (BSW) vede également un calo nei consensi. L'SPD e l'FDP guadagnano leggermente in popolarità.

Se il Bundestag fosse eletto questa settimana, i risultati attesi sarebbero: CDU/CSU 31 percento (in calo dal 24,1 percento alle elezioni federali del 2021), AfD 17 percento (in aumento dal 10,3 percento), SPD 15 percento (in aumento dal 25,7 percento), Verdi 11 percento (in calo dal 14,8 percento), BSW 6 percento (nuova entrata), FDP 4 percento (in calo dall'11,5 percento). Il tasso di approvazione per La Sinistra è al 3 percento (in calo dal 4,9 percento). Il 14 percento dei rispondenti voterebbe per altri partiti, un lieve aumento rispetto alla settimana precedente.

Il calo della popolarità dell'Unione potrebbe essere dovuto alla sua posizione sulla politica dell'immigrazione. In risposta all'attacco terroristico islamista a Solingen, Merz ha spinto per un cambiamento nell'approccio del governo federale. Ha respinto le proposte della coalizione del semaforo, comprese le controlli alle frontiere inaugurati il lunedì, e ha bruscamente interrotto la cosiddetta summit sulla migrazione. I membri della coalizione del semaforo hanno accusato Merz di aver pianificato il ritiro sin dall'inizio della campagna.

Solo un quinto dei rispondenti ha sostenuto il ritiro dalle trattative. La maggioranza, il 72 percento, ha convenuto: "No, l'Unione avrebbe dovuto continuare a trattare con il governo federale". Tra i sostenitori dell'Unione, il 65 percento si è opposto al ritiro, mentre solo il 28 percento lo ha approvato. Il resto è rimasto indeciso.

Maggioranze di sostenitori dell'FDP (58 percento) e BSW (65 percento) hanno disapprovato il ritiro. Nel campo dell'AfD, la mossa di Merz ha trovato qualche favore; il 44 percento ha approvato, mentre il 43 percento voleva che le trattative continuassero.

L'immigrazione è stata un problema importante per il 33 percento dei rispondenti. Le elezioni statali e il governo federale sono state menzionate dal 31 percento ciascuna. La situazione economica e la guerra in Ucraina sono state considerate significative dal 30 percento ciascuna. La campagna elettorale per le elezioni USA è stata considerata importante dal 19 percento, mentre l'8 percento ha menzionato il clima e l'ambiente e il 6 percento ha evidenziato il conflitto medio-orientale.

Le aspettative economiche sono leggermente peggiorate: il 15 percento si aspettava ancora un miglioramento, e il 21 percento prevedeva che non ci sarebbe stato alcun cambiamento. La percentuale di coloro che si aspettavano un peggioramento è salita al 61 percento, un aumento di un punto.

L'Unione ha perso un punto nella categoria della competenza nella soluzione dei problemi: sono stati menzionati dal 20 percento di coloro che sono stati intervistati. L'SPD è salito al 9 percento, con due punti in più rispetto alla settimana precedente. L'AfD è rimasta stabile all'8 percento, mentre i Verdi sono rimasti al 7 percento, l'FDP all'1 percento e la menzione di altri partiti al 5 percento. Nessun partito ha raggiunto il 50 percento di competenza nella soluzione dei problemi - un calo di un punto rispetto alla settimana precedente.

Le perdite subite dall'Unione sono riflesse nel suo candidato ufficiale alla cancelleria, Merz: in un confronto diretto con il cancelliere in carica Scholz, entrambi ottengono il 26 percento. Ciò significa che Scholz ha guadagnato due punti, mentre Merz ne ha persi due. Uno striking 48 percento dei rispondenti ha respinto entrambi come potenziali leader.

A est, Merz ha un leggero vantaggio con il 24 percento contro il 23 percento. In Germania occidentale, sia Merz che Scholz hanno il 26 percento di supporto ciascuno. Tra i sostenitori dell'Unione, il 60 percento preferisce Merz, mentre l'11 percento sostiene Scholz. Tra i sostenitori dell'SPD, il 70 percento vuole che Scholz rimanga Cancelliere e solo il 7 percento è a favore di Merz. Tra i sostenitori dell'Unione, il 29 percento respinge entrambi, mentre tra i sostenitori dell'SPD, il 23 percento rimane indifferente a entrambi.

I dati per il barometro RTL/ntv-Trend sono stati raccolti tra il 3 e il 9 settembre, su incarico di RTL Germania dall'istituto di ricerche di mercato e opinioni Forsa. L'inchiesta ha coinvolto 2501 partecipanti con una tolleranza di errore statistico del più o meno 2,5 percento punti. Le opinioni riguardo alla cancellazione dei talk sulla migrazione sono state raccolte tra il 13 e il 16 settembre, coinvolgendo 1002 partecipanti con una tolleranza di errore statistico del più o meno 3,0 percento punti. Forsa effettua indagini per RTL Germania.

In considerazione di questi risultati dei sondaggi, le discussioni sulle prossime 'Elezioni al Landtag del Brandeburgo' potrebbero influenzare le decisioni dei votanti, poiché il calo della popolarità dell'Unione si riflette nei risultati attesi per un'ipotetica elezione del Bundestag. Durante la settimana, Merz ha affrontato critiche per la sua posizione sulla politica dell'immigrazione, che potrebbe influire sulla sua performance nelle elezioni del Brandeburgo.

Gli intoppi incontrati da Merz nella campagna nazionale dell'Unione potrebbero influire sui risultati delle 'Elezioni al Landtag del Brandeburgo', poiché i votanti del Brandeburgo potrebbero considerare le prestazioni e le scelte di leadership dell'Unione quando esprimono il loro voto.

