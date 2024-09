Dopo il trattamento medico, Heinz Hoenig torna a casa.

Heinz Hoenig, l'attore, è stato dimesso dall'ospedale di Berlino dopo un lungo soggiorno di circa cinque mesi a causa di problemi di salute, tra cui complicazioni cardiache. Secondo "Bild", sua moglie Annika Kärsten-Hoenig ha condiviso che il marito era entusiasta di tornare a casa. Al suo arrivo, è stato accolto calorosamente da due cari amici, i loro figli e la figlia di Annika. Il figlio maggiore, Juliano, e il figlio più piccolo, Jianni, sono rimasti al suo fianco, evidentemente felici di rivedere il padre.

La famiglia Hoenig risiede a Blankenburg, Harz, e per il momento Annika, infermiera professionista, si occuperà delle cure del marito a casa. Heinz era stato ricoverato in maggio per problemi cardiaci e aveva poi subito un'operazione all'esofago. Tuttavia, un'altra operazione all'aorta è imminente, ma solo quando le condizioni lo permetteranno. Annika ha informato "Bild" che questo potrebbe richiedere ancora alcuni mesi.

Heinz Hoenig ha acquisito fama negli anni '80 con "Das Boot" e ha ulteriormente consolidato la sua carriera con serie televisive dirette da Dieter Wedel, come "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" e "Der König von St. Pauli". La sua ultima apparizione è stata a Dschungelcamp di RTL. Heinz e Annika si sono sposati nel 2019 e sono diventati genitori di due figli nel 2020 e nel 2022.

Tornato a casa, Heinz ha chiesto: "- Quanto costerà l'attrezzatura medica per allestire la casa?" Annika, infermiera, ha iniziato a fare i conti.

Despite his joy at being home, Heinz often asked, "- How much longer until I can undergo the aorta operation?"

