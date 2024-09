- Dopo il tifone, in Vietnam aumentano i morti e i dispersi

In Vietnam, il tasso di mortalità e il numero di persone disperse sono in aumento a seguito del temporale tropicale "Yagi". Secondo le ultime cifre dell'organizzazione di gestione della crisi, sono state confermate 143 vittime e 58 persone ancora disperse all'alba (ora locale). Nel weekend, il più grave temporale tropicale degli ultimi decenni ha imperversato per 15 ore, principalmente nella regione settentrionale del Vietnam in Asia sud-orientale.

In modo simile, le conseguenze del tifone si stanno facendo sentire anche in Thailandia. Secondo i resoconti dell'organizzazione di gestione della crisi, sono state segnalate inondazioni significative nelle province turistiche di Chiang Mai e Chiang Rai, vicino al confine con la Myanmar. Almeno quattro persone sono morte nelle inondazioni, secondo la stessa organizzazione.

La città di frontiera di Mae Sai, il punto più a nord della Thailandia direttamente sul confine con la Myanmar, ha subito i maggiori danni. Molti residenti si sono trovati bloccati sui tetti in attesa dei soccorsi, come riportato dal giornale "Khaosod".

Il Fiume Rosso sta causando preoccupazione. In Vietnam, la maggior parte delle vittime è morta in alluvioni e frane. Più di 800 persone hanno anche riportato ferite. Dopo il crollo di un ponte trafficato a nord della capitale Hanoi il lunedì, che ha fatto precipitare diversi veicoli, compresi auto, camion e motocicli, nel Fiume Rosso, otto persone sono ancora disperse in quella zona.

Come riportato dal giornale "VnExpress", il Fiume Rosso ha raggiunto il suo livello più alto degli ultimi 16 anni. I residenti delle aree residenziali adiacenti a Hanoi sono stati costretti ad evacuare a causa dell'aumento delle acque delle inondazioni durante la notte. Le autorità si stanno preparando per un ulteriore aumento del livello delle acque - e la preoccupazione sta crescendo. Nel novembre 2008, grandi parti di Hanoi sono state sommerse a causa delle forti piogge.

Il Centro Nazionale per le Previsioni Idrometeorologiche aveva precedentemente identificato "Yagi" come il più forte temporale degli ultimi 30 anni. Prima di raggiungere il Vietnam, il tifone aveva attraversato le Filippine e la Cina, lasciando una scia di morte e distruzione.

Le piogge torrenziali continuano in diverse parti del paese. Secondo l'organizzazione di gestione della crisi, il temporale tropicale ha lasciato in rovina più di 100.000 case, molte delle quali sono state completamente sommerse. Gli alberi sono stati sradicati in numerosi province a migliaia. Circa 800.000 animali, principalmente pollame e bestiame, sono morti a causa del disastro.

Le piogge torrenziali persistono in alcune aree del paese fino a mercoledì. I meteorologi prevedono che le piogge torrenziali continueranno nei prossimi giorni.

I cicloni tropicali si sviluppano normalmente su acque oceaniche calde. Il cambiamento climatico potrebbe aumentare la frequenza di tempeste potenti.

Dopo il devastante temporale tropicale "Yagi", molte persone in Vietnam hanno deciso di prendersi una pausa e trascorrere il weekend a casa, sperando in un po' di tregua. Purtroppo, il weekend è stato dominato dalle piogge torrenziali continue, peggiorando la situazione e causando ulteriori danni.

