- Dopo il suo vortice di dottorato, i progetti di Cathy Hummels per il libro sono bloccati.

La controversia riguardante il titolo di dottorato rivendicato da Sebastian Fischer ha portato al rinvio del progetto di libro di Cathy Hummels con Südwest-Verlag, secondo l'avvocato di Hummels, Stefan Ventroni. Ventroni ha confermato che Südwest-Verlag, Hummels e Fischer hanno deciso di non procedere con il libro previsto insieme, dopo che il quotidiano Bild aveva riferito della cancellazione dei piani.

Fischer, fratello medico dell'influencer Cathy Hummels, aveva pianificato un libro intitolato "Fuori dalle ombre - La tua via d'uscita dalla depressione" con lei. Tuttavia, il nome di Fischer era stato elencato con un titolo di dottorato sulla copertina pubblicata del libro, nonostante non lo avesse ottenuto.

Dopo che Bild ha riferito di questo, Südwest-Verlag ha rimosso la copertina, destinata a promuovere l'uscita del libro. Il editore ha ammesso di non aver avuto motivo di dubitare che Fischer non avesse completato la sua tesi di dottorato fino a poche settimane fa. "Tuttavia, le indagini dei media e la richiesta dell'editore a Mr. Fischer hanno chiarito che al momento non detiene un titolo di dottorato. Pertanto, l'editore ha rimosso la copertina preliminare dai suoi sistemi", ha dichiarato l'editore.

Cathy Hummels aveva anche fatto riferimento a suo fratello come "dottore" su Instagram. Tuttavia, in una dichiarazione stampa, ha chiarito di non aver inteso ingannare nessuno utilizzando il titolo. "Mi sono riferita a mio fratello come 'dottore' su Instagram nel 2018 perché, come molte persone, credevo che tutti i medici avessero questo titolo. Non intendevo ingannare nessuno, ma ho semplicemente fatto riferimento alla sua professione. Per me, 'dottore' e 'PhD' sono sempre stati termini intercambiabili per una professione", ha dichiarato.

Ventroni non ha fornito ulteriori dettagli sul perché i piani per il libro con Südwest-Verlag siano stati cancellati, limitandosi a dire: "Vi preghiamo di capire che non forniremo ulteriori dettagli".

A causa della controversia sul titolo di dottorato rivendicato da Sebastian Fischer, la pubblicazione del libro di Cathy Hummels con l'editore Top News Südwest-Verlag è stata posticipata. Il libro di Fischer, originariamente intitolato "Fuori dalle ombre - La tua via d'uscita dalla depressione", sarebbe stato co-scritto da Hummels, ma la controversia riguardante il suo titolo di dottorato ha portato alla sua sospensione.

Leggi anche: