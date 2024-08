- Dopo il suo matrimonio, Cem Ozdemir ha sviluppato sentimenti romantici.

Il politico del Partito Verde, Cem Özdemir, che ricopre il ruolo di Ministro federale dell'Agricoltura, ha una nuova compagna. RTL ha ricevuto conferma della relazione dall'ufficio di Özdemir. La donna in questione sarebbe Flavia Zaka, una 38enne avvocato del Canada.

Özdemir e la sua nuova compagna si sono incontrati alla fine del 2023 e stanno insieme dall'inizio di quest'anno, come ha riferito un amico del Ministro al giornale. "Si trova benissimo con l'ex moglie di Cem", ha aggiunto la fonte.

Özdemir e Ava Zaka felici come non mai

Durante il festival "Jazz Open" di Stoccarda, il 58enne politico ha presentato la sua nuova compagna - tra gli altri, al ballerino Eric Gauthier. Özdemir ha dichiarato al Stuttgarter Zeitung: "È semplicemente meravigliosa e si percepisce la gioia che condivide con Cem Özdemir".

Prima di intraprendere gli studi di legge e politica, Zaka avrebbe lavorato come project manager per un'iniziativa contro il traffico di esseri umani in Ontario. Secondo "Bild", ha anche frequentato l'Università di Costanza.

Nota di trasparenza: Stern fa parte di RTL Germania.

