- Dopo il suo licenziamento, l'operatore di una dragaglia ubriaco inizia una distruzione sostanziale di proprietà.

Licenziato, un operatore di attrezzature edili in Baviera si è dato all'alcol e ha fatto una vera e propria devastazione. In una zona di circa 200 metri, ha distrutto condotte per cavi, supporti in cemento e un sistema di comunicazione. I danni sono stimati tra i 30.000 e i 50.000 euro, come ha riferito la Polizia di Norimberga venerdì. L'individuo in questione lavorava per un appaltatore alla stazione di Ipsheim.

Capo e Capo Team Fermano l'Operatore

Dopo il licenziamento, egli avrebbe raggiunto la stazione, situata tra Norimberga e Würzburg, con la sua auto personale giovedì sera. Lì, avrebbe distrutto gli oggetti con l'escavatore. Tuttavia, è stato fermato solo quando il capo e un capo team sono intervenuti.

Lo hanno trattenuto fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Un test con l'alcoltest ha confermato la sua ubriachezza. La Polizia di Norimberga sta ora indagando per i reati di vandalismo e complicità in vandalismo. All'uomo di 49 anni vengono inoltre contestati i reati di guida in stato di ebbrezza.

Il capo e il capo team della Polizia federale sono stati chiamati sulla scena a causa delle azioni distruttive dell'operatore. Al loro arrivo, hanno aiutato a prevenire ulteriori danni e ad arrestare l'operatore ubriaco.

Leggi anche: