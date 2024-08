- Dopo il suo licenziamento, l'operatore di una dragaglia ubriaco fa il caos, causando danni sostanziali alla proprietà.

A seguito del suo licenziamento, un operatore di escavatore di 49 anni in Baviera ha afferrato una bottiglia e ha intrapreso una rappresaglia distruttiva. In una distanza di circa 200 metri, ha distrutto condotte per cavi, supporti in cemento e una struttura di segnalazione. I danni stimati variano da 30.000 a 50.000 euro, come riferito dalla Polizia Federale di Norimberga venerdì.

Disputa sul cantiere

Dopo il licenziamento, si è recato al cantiere, situato tra Norimberga e Würzburg, nel suo veicolo personale in una sera di giovedì. Si presume che abbia poi danneggiato le strutture con l'escavatore. È stato fermato solo quando il suo capo e un caposquadra sono intervenuti.

Sono rimasti con lui fino all'arrivo delle autorità. Un test con l'alcoltest ha confermato la sua ubriachezza. La Polizia Federale di Norimberga sta attualmente indagando per i reati di danneggiamento e distruzione in concorso. All'uomo di 49 anni vengono inoltre contestati i reati di guida in stato di ebbrezza.

Dopo essere stato fermato al cantiere, l'uomo di 49 anni ha rivelato di lavorare in Baviera. Nonostante l'intervento, la sua devastazione ha continuato a colpire diverse strutture nella zona.

Leggi anche: