La influencer famosa Cathy Hummels, che ha condiviso pubblicamente la sua lotta contro la depressione qualche anno fa, aveva in programma un progetto di libro con suo fratello, il professionista medico Sebastian Fischer. Titolato "Uscire dalle Tenebre - La tua Via per Superare la Depressione", il libro era inizialmente previsto per la pubblicazione. Tuttavia, un problema riguardante il titolo di dottore di Sebastian ha portato il progetto a fermarsi.

L'agenzia stampa tedesca rispettata ha rivelato questa rivelazione, citando le dichiarazioni di Stefan Ventroni, rappresentante legale di Cathy. Secondo Ventroni, "Cathy Hummels e Sebastian Fischer hanno deciso di non procedere con il libro pianificato insieme". In precedenza, il giornale 'Bild' aveva diffuso la notizia, ma Südwest-Verlag era rimasto in silenzio sulla questione. Tuttavia, il 'Bild' ha anche riferito che la società ha concordato di cancellare i loro piani.

La copertina prevista del libro, che mostrava il nome di Sebastian Fischer con il titolo di dottore, è stata rimossa dall'editore dopo il report del 'Bild'. In una dichiarazione rilasciata all'inizio di luglio, Südwest-Verlag ha spiegato: "Fino a poco tempo fa, non avevamo motivo di sospettare che il signor Fischer non avesse ancora completato il suo dottorato". L'editore ha condotto ulteriori indagini e ha contattato Sebastian Fischer direttamente. Si è poi scoperto che non deteneva attualmente il titolo di dottore e la copertina è stata successivamente rimossa.

Hummels: "Per Me, Dottore e Ph.D. Sono la stessa Cosa"

Cathy Hummels aveva anche fatto riferimento a suo fratello come a un dottore sui suoi post Instagram nel 2018. Il suo rappresentante legale ha chiarito in una dichiarazione rilasciata all'inizio di luglio che questo non era un intento di ingannare il pubblico. "Cathy si è riferita a suo fratello come a un dottore su Instagram a causa di un comune fraintendimento che tutti i professionisti medici portano il titolo", si legge nella dichiarazione. Cathy ha spiegato che il suo intento non era quello di ingannare nessuno, ma di sottolineare la professione di Sebastian. "Per molti, compreso me, dottore e Ph.D. sono identici e semplici titoli di lavoro", ha detto.

Il motivo per cui hanno annullato la collaborazione per il libro con Südwest-Verlag, l'avvocato Ventroni non lo ha rivelato: "Si prega di notare che non forniremo ulteriori dettagli".

