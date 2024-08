- Dopo il suo divorzio, Ben è stato visto con un'altra donna; Jennifer Lopez condivide autoritratti provocatori.

I giorni successivi alla fine di una relazione sono sempre impegnativi. Ci vuole del tempo per comprendere che la vita ora sembra diversa e si sta imboccando una strada diversa. Raggiungere un altro traguardo di sofferenza è ufficialmente porre fine alla relazione. È ciò che è successo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck il 20 agosto, quando lei ha presentato istanza di divorzio.

Anche se nessuno dei due ha parlato pubblicamente della rottura, le celebrities spesso tengono la loro vita privata riservata, i dettagli della petizione sono già trapelati. Il 20 agosto 2024 è indicato come data di separazione. Sembra che la coppia, che stava cercando un secondo inizio, abbia vissuto separatamente per circa quattro mesi. La petizione presentata il 20 agosto sembra essere strategicamente programmata, coincidendo con il loro anniversario di due anni fa.

Jennifer Lopez riemerge sui social media

Sono passati cinque giorni dal momento in cui è stata presentata la domanda di divorzio, quindi cosa hanno fatto gli ex amanti? Ben Affleck è stato avvistato mentre gustava un gelato con due dei suoi figli il 23 agosto, il suo appetito sembra inappagato. Secondo "Page Six", l'attore ha anche trascorso del tempo con Kick Kennedy, figlia di Robert F. Kennedy Jr. Le fonti hanno riferito che sono stati visti al Polo Lounge del rinomato Beverly Hills Hotel e in altri luoghi frequentati dalle celebrities. Kick Kennedy si è rifiutata di commentare la sua relazione con Ben Affleck e le richieste di commenti da parte di Affleck sono rimaste senza risposta.

Da quando si sono separati, Ben Affleck ha cercato il sostegno e il supporto della sua ex moglie, Jennifer Garner. La coppia, che ha tre figli in comune, si è separata nel 2015 e ha finalizzato il divorzio nel 2018. Nonostante la loro separazione, gli ex coniugi hanno mantenuto relazioni amichevoli, con Garner che ha offerto il suo supporto durante il matrimonio e la separazione di Affleck.

Jennifer Lopez, solitamente un'utente attiva dei social media, è rimasta silenziosa dalla separazione. Il suo Instagram era stranamente silenzioso per circa una settimana fino a venerdì scorso. Tre giorni dopo aver presentato la domanda di divorzio, la 55enne ha pubblicato una selfie sulla sua storia di Instagram. Vestita con un pigiama di tessuto di cotone rosa e trasudando sensualità, posa per la fotocamera. Un esame più attento rivela che c'è un albero di Natale decorato sullo sfondo, suggerendo che questa non è una foto recente ma un vecchio preferito.

Quindi, sta cercando di provocare la gelosia del suo ex con questa foto o perché ha scelto una foto vecchia?

Data la situazione attuale, la decisione di Jennifer Lopez di condividere una vecchia selfie sui social media dopo aver presentato la domanda di divorzio potrebbe essere vista come un movimento inconsueto all'interno del contesto di una dissoluzione del matrimonio.

Mentre Ben Affleck affronta la sua vita dopo il divorzio, la sua ex moglie Jennifer Garner continua a offrire il suo sostegno e a mantenere un atteggiamento amichevole, fornendo un esempio di come gli ex coniugi possono mantenere una relazione positiva despite la loro separazione.

