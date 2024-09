Dopo il suo combattimento di boxe, Stefan Raab ha annunciato: "Rinovo le mie esibizioni sul palco"

Stefan Raab si è cimentato in un atteso incontro di boxe, il terzo contro la leggenda del ring Regina Halmich. Nonostante abbia lottato con coraggio per sei round, il boxer esperto, ora 57enne, non è riuscito a conquistare i favori dei giudici, che hanno unanimemente dichiarato che l'eccelso Raab era stato sconfitto ai punti, lasciando il pubblico sorpreso.

Dopo il combattimento, il 57enne Raab ha ammesso i colpi subiti da Halmich, confessando la sua stanchezza per l'intenso incontro. Inoltre, ha aggiunto che Halmich aveva colpito sotto la cintura, causandogli fastidio durante la competizione.

La serata è stata un mix di sport e intrattenimento, con l'ex stagista di Raab, Elton, che ha fatto da padrone di casa insieme ad altri volti noti del "TV Total" universo. Nonostante Raab sia sembrato in difficoltà a volte, ha dimostrato una ferrea determinazione a resistere fino all'ultimo colpo di campana.

Presentazione di "Non puoi vincere un milione qui contro Stefan Raab"

Con le acclamazioni che si spegnevano, Raab ha annunciato un'entusiasmante novità: sarebbe tornato sul palco per un nuovo show, che sarebbe iniziato la settimana successiva. Ha anche offerto un'opportunità di stage al suo ex allievo, Elton. Halmich è poi tornata al microfono, stuzzicando la possibilità di un quarto incontro, ma alla fine ha confermato che probabilmente quello sarebbe stato il loro ultimo combattimento.

Durante la conferenza stampa successiva, Raab ha presentato i dettagli del suo prossimo show, intitolato "Non puoi vincere un milione qui contro Stefan Raab". Il primo episodio sarebbe stato disponibile su RTL+ entro la settimana.

Spettacolo eccitante di fronte a 13.000 fan

Prima dell'entrata drammatica di Raab, il suo ritorno sul palcoscenico è stato leggermente ritardato, con il pubblico che attendeva con ansia la sua apparizione. L'intrattenitore ha quindi richiesto di essere celebrato e alla fine è apparso in forma e alla moda, con i capelli bianchi. Il pubblico ha contato due volte prima che la luce illuminasse Helge Schneider che eseguiva il suo successo "Katzeklo".

Un secondo conto alla rovescia è seguito prima che una scala scenica scendesse dal soffitto, con l'influencer di fitness Pamela Reif che scendeva come un angelo, cantando "Stefan Raab è tornato". In una spettacolare performance, Raab è sceso lentamente lungo la scala, circondato da musica potente ed effetti visivi coinvolgenti.

Con muscoli, barba bianca e boxer shorts bianchi con la scritta "The Killerplautze", Raab ha preso il centro del palco. Si è lanciato in una potente esibizione, cantando "Pa aufs Maul" insieme a Sido, Ski Aggu e un coro di coriste. Il pubblico è impazzito mentre Raab mostrava la sua impressionante forma fisica e atletismo.

L'incontro tra Raab e Halmich ha segnato la terza volta che i due si sono affrontati nel ring, con incontri precedenti nel 2001 e nel 2007. Entrambe le volte la vittoria è andata a Halmich, rendendo questo scontro l'ultima occasione per l'intrattenitore di conquistare una vittoria contro la campionessa del mondo di boxe. L'evento è stato magistralmente presentato dal compagno di lunga data di Raab, Elton, con Frank "Buschi" Buschmann come commentatore e Laura Wontorra che ha riferito in diretta dal ring.

