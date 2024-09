- Dopo il successo dell'AfD, Wegner sottolinea una sfida di credibilità per la CDU.

Dopo le vittorie dell'AfD nelle elezioni statali in Turingia e Sassonia, il sindaco di Berlino Kai Wegner (CDU) ha identificato un problema di "affidabilità" all'interno del suo partito. "Dobbiamo riflettere sul perché la CDU non riesce a incanalare la frustrazione del pubblico contro la coalizione del semaforo. Perché il nostro partito rimane stagnante anche se la fiducia nella coalizione del semaforo è diminuita", ha dichiarato su RBB InfoRadio.

Wegner ha inoltre sostenuto che la CDU dovrebbe essere in una posizione più forte come opposizione. Ha ammesso che il partito ha fallito nel dare ai cittadini la sicurezza che "siamo l'alternativa alla coalizione del semaforo". Quando gli è stato chiesto il perché, ha sottolineato: "In effetti, condividiamo un problema di credibilità simile, poiché non stiamo dimostrando chiaramente la nostra visione per i cambiamenti".

Wegner: L'AfD potente è un problema nazionale

Wegner ha proposto di fermare l'immigrazione illegale. Ha osservato che molte persone che arrivano in Germania "non hanno un motivo valido per fuggire, non hanno diritto all'asilo". Ha suggerito: "Dobbiamo distinguerci da queste persone". Ha aggiunto: "Coloro che fuggono per minacce, coloro che meritano l'asilo, sono i benvenuti qui. Tuttavia, purtroppo, non abbiamo le risorse per gli altri".

Wegner ha riconosciuto che l'AfD robusta, che instiga il populismo, rappresenta un problema non solo in Turingia o nell'est, ma è una sfida nazionale per i partiti democratici al centro. Riguardo all'immigrazione, ha detto: "Siamo consapevoli in tutta la Germania che stiamo gradualmente raggiungendo i nostri limiti di capacità. Il limite di capacità è stato superato". Ha criticato che, insieme ai ministri, il governo federale ha concordato misure "che purtroppo non sono state attuate".

Chiamata per i controlli alle frontiere

Wegner ha sottolineato: "Non stiamo cercando solo di ridurre l'immigrazione illecita; vogliamo eliminarla completamente. Ciò richiede controlli alle frontiere tedesche. Idealmente, vorrei vedere le frontiere europee adeguatamente sicure e decisioni prese alle frontiere riguardo all'ingresso, chi entra in Europa".

La Commissione ha identificato la necessità per la CDU di riguadagnare la fiducia del popolo, poiché la stagnazione del partito continua nonostante la diminuzione della fiducia nella coalizione del semaforo. Wegner ha ammesso che la CDU ha fallito nel dimostrare una chiara visione per i cambiamenti, contribuendo al suo problema di credibilità condiviso.

