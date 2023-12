Dopo il ritorno di Serena Williams, la WTA cambia le regole sul ranking dopo la gravidanza e sul dress code

Lunedì l'organizzazione del tennis professionistico ha annunciato le modifiche alla regola speciale del ranking, che entreranno in vigore a partire dal 2019. In base a tale regola, la classifica di un giocatore si blocca in caso di infortunio, malattia o gravidanza.

Come parte delle modifiche, le giocatrici che rientrano da una gravidanza o da un infortunio di lunga durata potranno utilizzare la loro classifica speciale in altri tornei e ai fini del seeding. Per quanto riguarda la gravidanza, il periodo di tempo inizia ora con la nascita del bambino e le giocatrici possono utilizzare la classifica speciale per tre anni.

Secondo l'organizzazione, le modifiche renderanno più facile il ritorno alle competizioni per le donne che desiderano creare una famiglia.

"Le nostre giocatrici dovrebbero sentirsi a proprio agio e sicure di potersi assentare dai campi per avere una famiglia o per riprendersi da un infortunio, e credo che queste nuove regole lo sostengano", ha dichiarato Azarenka, ex numero 1 del mondo e due volte campionessa di Major, che è tornata a giocare dopo aver dato alla luce suo figlio.

"Questo è davvero un buon primo passo e lo usiamo come base per continuare a cercare modi per migliorare e sottolineare l'importanza del lavoro e della presenza delle madri nel Tour. Il mio obiettivo come membro del Consiglio dei Giocatori è quello di assicurarmi che la WTA sia il pioniere dell'associazione più progressista e inclusiva dello sport".

Una giocatrice fuori dalle competizioni per 52 settimane o più può utilizzare la sua classifica speciale in 12 tornei. Se la classifica speciale di una giocatrice la qualificherebbe per una posizione di testa di serie in un torneo, allora sarà una "testa di serie aggiuntiva" nel sorteggio. Ciò significa che sarà sorteggiata a caso in una linea disponibile del sorteggio che non prevede la partecipazione di un'altra giocatrice testa di serie al primo turno. Di conseguenza, nessuna giocatrice verrà spostata dalla sua posizione di testa di serie.

"Questi cambiamenti sono stati pensati per sostenere pienamente le giocatrici nel loro ritorno alle competizioni, mantenendo al contempo i più alti standard di competizione atletica e di equità", ha dichiarato in un comunicato il CEO e presidente della WTA Steve Simon.

Si tratta di una misura che probabilmente avrebbe favorito il ritorno della Williams, che ha vinto gli Australian Open 2017, il suo 23° titolo di singolare della carriera, mentre era incinta. Quando è partita, era la numero 1 al mondo. Quando è tornata a giocare a marzo dopo aver dato alla luce sua figlia, non era testa di serie a Indian Wells e a Miami, perdendo presto in entrambi i tornei. Non è stata selezionata nemmeno agli Open di Francia, il suo primo grande slam dopo il ritorno.

Inoltre, la WTA ha dichiarato lunedì che alle donne del tour non verrà penalizzato o vietato di indossare leggings o pantaloncini a compressione senza una gonna, un vestito o un pantaloncino sopra di essi nei tornei WTA.

Agli Open di Francia, uno dei quattro tornei del Grande Slam, la Williams ha indossato una tuta, che ha dichiarato di indossare a causa della sua storia di coaguli di sangue, e ha suscitato molta attenzione.

In agosto, il presidente della Federazione francese di tennis Bernard Giudicelli ha dichiarato che il Roland-Garros stava implementando un codice di abbigliamento che avrebbe vietato la tuta.

I grandi slam hanno un proprio regolamento, che può differire da quello dei tornei WTA.

Fonte: edition.cnn.com