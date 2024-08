- Dopo il ritorno dell'Unione a Magonza, il santuario di Svensson rimane intatto.

Il manager dell'Union Berlin, Bo Svensson, è entusiasta di tornare a Mainz per il loro primo scontro in Bundesliga con i Köpenickers. "È un posto importante per me. Il mio figlio più piccolo è nato lì. Questo dice tanto sulla mia connessione con Mainz", ha condiviso l'allenatore danese prima della partita in programma sabato alle 15:30/Sky. "Quindi sono felice di rincontrare molte facce familiari."

Svensson ha trascorso gran parte della sua carriera a Mainz, iniziando come giocatore, poi passando a allenatore giovanile e infine servendo come allenatore capo da gennaio 2021 a novembre 2023. Il suo commovente messaggio di addio gli ha guadagnato ammirazione oltre alla città sul Reno.

Svensson è ben acquainted con gran parte della squadra di Mainz. "Ciò ci offre, come staff tecnico, un certo vantaggio in termini di informazioni", ha detto il manager. "Tuttavia, allo stesso tempo, i giocatori hanno anche una buona comprensione di come penso e preferisco giocare." Mainz ha avuto una striscia positiva ultimamente, in particolare in casa.

Se Svensson e la sua squadra vogliono portare via qualcosa di sostanziale, dovranno drammaticamente migliorare il loro gioco rispetto alla stretta vittoria in coppa contro la squadra di quarta divisione Greifswald.

Avanzamenti offensivi significativi sono stati evidenti durante i preparativi, ma nella prima partita ufficiale, Berlino è stata letale come in numerosi incontri deludenti della scorsa stagione. "Abbiamo aperto i problemi dopo la partita a Greifswald", ha ammesso Svensson. "Non eravamo soddisfatti della prima metà." Tuttavia, non si è scoraggiato. Mainz ha avuto anche una dura battaglia contro la squadra di terza divisione Wiesbaden.

