Dopo il ritardo, Trump parla sulla piattaforma X con il suo sostenitore Musk

Nella conversazione, seguita da oltre un milione di utenti, Trump ha ripetutamente affrontato un tema preferito: i suoi rapporti con figure di potere come il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping. Sotto la sua presidenza, gli Stati Uniti sarebbero stati più sicuri, ha continuato a sostenere.

Il 78enne ha anche promosso la costruzione di un sistema di difesa missilistica simile alla Cupola di ferro israeliana. "Avremo la migliore Cupola di ferro del mondo", ha detto Trump.

Inoltre, il repubblicano ha minimizzato la minaccia del riscaldamento globale. "La maggiore minaccia non è il riscaldamento globale, dove il livello del mare salirà di un ottavo di pollice nei prossimi 400 anni", ha detto. "Avrete più proprietà fronte mare, giusto?" ha chiesto Trump. La maggiore minaccia è il riscaldamento nucleare. Ci sono cinque paesi che sono potenze nucleari significativi.

Trump ha definito il ritiro del presidente degli Stati Uniti Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca un "colpo di stato". L'81enne Biden aveva annunciato il suo ritiro dalle elezioni presidenziali di novembre dopo settimane di dibattito sulla sua idoneità mentale per un secondo mandato. Kamala Harris è stata nominata come nuovo candidato presidenziale democratico.

Trump ha avuto l'opportunità di ribadire i suoi temi di campagna durante la conversazione. Non ha ricevuto alcuna contraddizione da Musk - anzi, il 78enne ha ricevuto addirittura il suo sostegno.

Il sostenitore di Trump, Musk, ha confermato il suo sostegno al repubblicano e ha persino offerto la sua collaborazione in un'eventuale amministrazione Trump. "Penso che sarebbe fantastico avere una commissione per l'efficienza del governo che esamina queste cose e garantisce che i fondi dei contribuenti siano spesi saggiamente", ha detto. "Sarei felice di servire in una commissione del genere".

Sull'immigrazione, il miliardario della tecnologia ha detto che la gente stava inondando gli Stati Uniti e ha descritto la situazione al confine come un "apocalisse zombie". Non è possibile per gli Stati Uniti accogliere tutte le persone della Terra, ha aggiunto Musk.

Trump era la via per la prosperità, la vicepresidente degli Stati Uniti Harris era l'opposto, ha detto Musk. "Penso che siamo a un punto di svolta nel destino della civilizzazione e credo che dobbiamo prendere la strada giusta", ha sottolineato. "E penso che tu sia la strada giusta".

Musk aveva precedentemente annunciato che la conversazione sarebbe stata condotta in modo "improvvisato" e che l'ampiezza dei temi sarebbe stata illimitata. "Quindi dovrebbe essere molto divertente!" ha scritto. Per Trump repubblicano, che recentemente si era trovato sulla difensiva nella sua campagna presidenziale contro la sua rivale Harris e il suo partito democratico, la conversazione era destinata a dare una spinta alla sua campagna in difficoltà.

Tuttavia, l'inizio della conversazione è stato accidentato. Musk ha scritto sulla sua piattaforma, precedentemente nota come Twitter, che sembrava esserci stato un "enorme" attacco informatico. La conversazione ha potuto iniziare solo dopo un ritardo di oltre 40 minuti.

**Trump era stato bandito dalla piattaforma Twitter dopo l'assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori l'6 gennaio 2021.

