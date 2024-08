- Dopo il periodo di calore intenso, si prevedono temporali locali che porteranno forti piogge.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DMS) ha emesso un'allerta per il caldo in alcune zone della Bassa Sassonia per giovedì. Zone come Hannover, Braunschweig, Göttingen e Lüneburg sono previste per avere un'intensa ondata di calore per tutta la giornata, secondo l'annuncio del DMS. Il servizio meteorologico consiglia di evitare il caldo, di idratarsi e di mantenere ambienti interni freschi.

Le temperature estive sono previste per cedere il passo a un tempo estremo e a temperature più fresche a partire dal pomeriggio. Ci potrebbe essere la possibilità di isolati e potenti temporali che portano piogge intense fino a 25 litri per metro quadrato all'ora e raffiche di vento fino a 60 chilometri all'ora, secondo l'aggiornamento del servizio meteorologico. Le temperature dovrebbero iniziare a diminuire venerdì, con massime che a malapena superano i 20 gradi.

