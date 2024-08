Dopo il passaggio dell'estate, raggiunge il suo apice?

Dopo le intense ondate di calore, la Germania sembra aver raffreddato un po'. Tuttavia, il ritorno dell'estate non è troppo lontano: proprio in tempo per il weekend, le temperature sono destinate a salire nuovamente, raggiungendo anche i 35 gradi in alcune aree, come previsto dal meteorologo di ntv Bjoern Alexander. Dopo il sole, ci sarà un periodo di nuovo raffreddamento, accompagnato da forti tempeste in alcune aree.

ntv.de: La estate è davvero finita o farà un ritorno?

Bjoern Alexander: Anche se l'autunno ha fatto il suo ingresso, l'estate non è ancora pronta a dire addio. Questo weekend possiamo aspettarci temperature che saliranno fino a 35 gradi in alcuni punti. Tuttavia, la fase di raffreddamento non è troppo lontana. Dopo le tempeste, la prossima settimana è prevista una nuova ondata di sole e calore. In sintesi: il clima instabile continuerà - almeno per ora.

Quanto intenso sarà il ritorno dell'aria calda?

Molto intenso. Dopo il potente bassopressore islandese, ulteriormente intensificato dall'ex-uragano "Ernesto", il bassopressore "Ursula" in arrivo dall'Atlantico selvaggio sta già causando un certo subbuglio. Questo è particolarmente evidente per le persone nelle Isole Britanniche e in Scandinavia, che stanno attualmente vivendo venti da tempesta a uragano. In Germania, il nord-ovest subirà turbolenze, mentre il forte flusso di vento porterà più calore alle parti meridionali e orientali del nostro paese.

Quali minacce dobbiamo affrontare con questo?

Inizialmente, il carico di calore e umidità aumenterà significativamente, in particolare nella regione sud-est. Il picco sarà sabato, con temperature comprese tra 29 e 35 gradi nel sud e nell'est. Nel nord e nel nord-ovest, dove i bassopressori dell'Atlantico sono vicini, il tempo sarà nuvoloso con occasionali piogge a 21-27 gradi. Sono previsti forti venti e occasionali tempeste, rendendo l'atmosfera piuttosto instabile. Questa miscela si intensificherà regionalmente nel weekend.

Cosa possiamo aspettarci?

Dal tardo pomeriggio di sabato, la situazione diventerà sempre più critica. Da ovest verso est, seguiranno forti temporali, rischi di maltempo, pioggia intensa, grandine e forti raffiche di vento con il fronte freddo in ritirata. Al sud, la pioggia potrebbe persistere fino a domenica.

E per la prossima settimana?

Meteorologicamente parlando, agosto segna la fine dell'estate. Pertanto, l'ultima ondata di calore è prevista per lunedì - e con una tendenza verso una conclusione pacifica. L'ultima settimana dell'estate meteorologica sarà probabilmente soleggiata e più calda ogni giorno - è previsto un pattern meteorologico Omega.

Cosa significa per noi?

A parte i occasionali temporali sui monti, potrebbero esserci diversi giorni di tempo soleggiato e asciutto in tutta la Germania. Questo potrebbe rivelarsi la parte migliore di tutta l'estate per la Germania nel suo insieme.

Sembra promettente. Ma prima dobbiamo affrontare un'intensa ondata di maltempo. Quali sono i dettagli per il weekend?

Sabato, la giornata inizierà con il sole, con piogge sparse e temporali nel nord-ovest. Nel pomeriggio e nella sera, il rischio di tempeste aumenterà notevolmente, diffondendosi verso est durante la notte. Insieme alla pioggia intensa e alla grandine, i forti venti rappresentano una minaccia significativa. Sono previste raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Nel frattempo, rimarrà soleggiato nell'est e nel sud-est fino a domenica mattina, prima che anche queste regioni siano colpite dalle tempeste.

Quali sono le principali minacce nell'est e nel sud?

Le minacce sono piuttosto simili, con pioggia intensa e persistente anche verso le Alpi. Le temperature di sabato saranno comprese tra 21 e 27 gradi nel nord-ovest, spesso 29-35 gradi altrove, con picchi fino a 36 gradi. Tuttavia, sarà anche molto umido. Domenica ci saranno 19-23 gradi nell'ovest e nel nord-ovest sempre più asciutto e soleggiato, e fino a 27 gradi nel sud-est.

