- Dopo il loro annuncio pubblico, Ralf e Cora Schumacher si trovano in un abbraccio.

Cora Schumacher ha espresso i suoi sentimenti riguardo al fatto di non essere stata informata prima dell'annuncio pubblico del suo ex-marito Ralf sulla sua omosessualità. Ha dichiarato: "Avrei voluto che Ralf mi parlasse o almeno condividesse i suoi sentimenti con me. Avrebbe significato un segno di rispetto. Invece, l'ho scoperto dai media". In una recente intervista, ha dichiarato. La 49enne ha poi confermato la sua sessualità e ha rivelato la sua relazione con il partner Etienne.

Successivamente all'intervista di Cora, Ralf ha chiarito la sua posizione su Instagram. Ha dichiarato: "Date le varie vicende, voglio chiarire che Cora ci ha fatto le congratulazioni a settembre 2023, credendo che ci fossimo sposati. Era entusiasta". Ha scelto di non rispondere alla sua critica che avrebbe dovuto informarla prima. Ha concluso il suo post: "Entrambi vogliamo solo un po' di privacy".

Cora ha descritto la situazione come un "colpo di pugnale"

Ralf Schumacher, il fratello minore del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, è stato anche un pilota di successo. Era sposato con Cora Schumacher, ma la coppia si è separata da tempo.

In un'intervista con "Der Spiegel", Cora ha espresso la sua tristezza. Ha dichiarato: "È stato un colpo di pugnale che Ralf non ha comunicato con me prima della sua rivelazione". La 47enne ha espresso i suoi sentimenti.

