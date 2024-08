Dopo il fallimento dell'operatore turistico FTI: i clienti possono aspettarsi un risarcimento presto

Dopo quasi dieci settimane dal crollo dell'agenzia di viaggi FTI, i clienti interessati potranno presto ottenere un risarcimento. Il Fondo tedesco di assicurazione per i viaggi (DRSF), che copre i pacchetti turistici, ha ora avviato il processo di rimborso, come annunciato dallo stesso DRSF. Si tratta probabilmente di "uno dei più grandi processi di rimborso per la tutela dei consumatori nella storia della Repubblica Federale", ha dichiarato il Co-amministratore delegato Ali Arnaout.

Stando alle informazioni, si tratta di più di 215.000 pacchetti turistici cancellati. Inoltre, ci sono 60.000 turisti in pacchetto che si trovavano già in vacanza con FTI al momento dell'insolvenza. Il volume dei rimborsi ammonta a una cifra a più zeri. A partire da oggi, i interessati verranno contattati e potranno quindi presentare la loro richiesta di rimborso online. In precedenza, una portavoce aveva detto che la maggior parte dei rimborsi sarebbe stata effettuata entro l'autunno.

FTI, in precedenza il terzo maggiore operatore turistico tedesco dopo TUI e DER Touristik, ha richiesto l'insolvenza all'inizio di giugno e ha quindi cancellato tutti i viaggi prenotati in precedenza. Il DRSF copre già i pagamenti effettuati per i pacchetti turistici in caso di insolvenza dell'operatore turistico. Tale protezione non si applica ai componenti di viaggio individuali, come le semplici prenotazioni alberghiere.

