- Dopo il disastro della Corona Valley, la musica è riemersa nel sud-ovest.

Il picco di partecipazione corale e musicale in Baden-Württemberg, come dichiarato dall'Associazione Musicale dello Stato (Landesmusikverband - LMV), ha invertito il declino registrato negli anni precedenti. In modo particolare, l'associazione conta attualmente più membri rispetto al periodo del COVID-19, con un aumento del 14% solo lo scorso anno, pari a oltre 780.000 individui. Questo miglioramento è stato favorito anche dai programmi per giovani, poiché il numero di giovani musicisti under 18 che partecipano ai cori e alle associazioni è aumentato di circa il 3,3%, raggiungendo oltre 86.000.

Il presidente del LMV, Christoph Palm, ha sottolineato l'importanza dei giovani musicisti per plasmare il futuro della cultura musicale. Inoltre, l'iniziativa "Vereint.Musik.Machen", lanciata nel 2022 e finanziata dal Ministero della Cultura, ha dimostrato successo nell'attirare nuovi membri nelle orchestre e nei cori. Il LMV ha rivelato che quasi un terzo di tutti i musicisti amatoriali non professionisti in Germania proviene da Baden-Württemberg.

Il LMV comprende quattro associazioni corali e sette strumentali, per un totale di circa 12.000 ensemble. Tra questi figurano il Badische Chorverband, il Baden-Württembergischer Sängerbund e il Landesverband des Deutschen Zithermusik-Bundes.

Nonostante le difficoltà del periodo della pandemia da coronavirus, il LMV ha assistito a un notevole aumento delle iscrizioni, superando i livelli pre-pandemici. Questo aumento della partecipazione è stato favorito anche dal successo dell'iniziativa "Vereint.Musik.Machen".

