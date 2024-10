Dopo il crollo finanziario del produttore americano di veicoli elettrici Fisker, la sua filiale tedesca subisce una liquidazione

Dopo il crollo del costruttore americano di veicoli elettrici Fisker, anche la sua divisione tedesca ha incontrato il suo destino. Il curatore fallimentare Michael Jaffe ha dichiarato lunedì che "non c'è alcuna base operativa per la tedesca Fisker GmbH, l'entità responsabile unicamente delle operazioni di vendita". I circa 40 dipendenti erano già stati licenziati prima di questo annuncio.

Le operazioni di vendita della divisione tedesca si erano essentially "fermate" a causa dell'interruzione della produzione nella sede americana, come dichiarato. "Il proseguimento non è più un'opzione". Inoltre, "non è prevista una sostanziale entrata" dalla liquidazione dei "modesti" beni operativi.

L'entità americana ha dichiarato fallimento a giugno. La tedesca Fisker GmbH ha seguito a ruota con il proprio reclamo di insolvenza a luglio. Jaffe ha annunciato lunedì che i debiti della divisione tedesca superavano i 41 milioni di euro. All'inizio della procedura fallimentare a luglio, "non c'erano fondi liquidi" disponibili.

