- Dopo il crollo dell'hotel, si pone la domanda:

Dopo lo shock, a Kröv c'è incredulità per il crollo di un hotel in pieno centro. "Dopo la tragedia, sorge spontanea la domanda: come è potuto accadere?" ha dichiarato il sindaco Desire Beth (CDU) giovedì. Nella tragedia della tarda sera di martedì, nove persone sono rimaste sepolte: un uomo e una donna sono morti, sette persone sono rimaste ferite. Mercoledì sera, l'ultima vittima superstite è stata estratta dalle macerie.

Giovedì è iniziata l'indagine sulle cause: un esperto ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione. Ha esaminato la zona intorno all'edificio che si è accasciato su se stesso - dove un piano si è completamente afflosciato. Ha anche ispezionato parte dell'hotel.

Poi è arrivata la notizia: l'edificio è ancora altamente instabile. Prima che l'ultimo corpo possa essere recuperato dalle macerie, la demolizione inizierà venerdì, ha dichiarato una portavoce della polizia. Una società specializzata porterà attrezzature speciali per l'operazione. Durante i lavori, verrà istituito un perimetro di sicurezza di 150 metri intorno all'hotel - anche a causa della possibile presenza di amianto.

I feriti salvati, che hanno trascorso ore sotto le macerie, stanno relativamente bene fisicamente, ha dichiarato la portavoce della polizia Romy Berger. Ci sono fratture e abrasioni. Il problema maggiore sarà probabilmente lo stress psicologico. Tra i feriti c'è una piccola famiglia della città olandese di Urk, sul lago IJsselmeer - con un bambino di due anni.

Solo dall'esterno della casa si può immaginare ciò che le persone sepolte hanno dovuto sopportare nelle lunghe ore fino al loro salvataggio. L'ultima superstite estratta è rimasta sotto le macerie per quasi 24 ore - apparentemente in posizione chinata in avanti con lastre di cemento sulla schiena. Ha ricevuto bevande e cibo in forma purè e probabilmente anche un cuscino per appoggiare la testa dai soccorritori.

Al termine dell'operazione di soccorso, è stata portata fuori dall'edificio tra gli applausi degli aiutanti. "È sorprendentemente stabile e voleva uscire da sola," ha dichiarato Joerg Teusch, responsabile della protezione incendi e disastri del distretto di Bernkastel-Wittlich, alla sera. "L'abbiamo impedito e l'abbiamo portata fuori."

Un corpo è ancora nell'hotel. La polizia presume che sia il proprietario dell'hotel. Per recuperarlo il più sicuro possibile, dovranno essere rimosse parti di cemento. Il corpo si trova nella zona più instabile, hanno detto.

"È probabile che iniziamo a demolire la facciata perché ha il maggior rischio di crollo," ha spiegato la portavoce della polizia. "Poi procederemo passo passo." La polizia prevede che ci vorranno uno o due giorni prima che il recupero possa iniziare. La moglie del proprietario dell'hotel è riuscita a scappare in tempo.

Non ci sono state dichiarazioni sulle possibili cause del crollo con due morti. Sul posto si è fatto riferimento all'indagine della procura di Treviri.

Le persone a Kröv sono sotto shock e incredule dopo la tragedia. Il vice sindaco della municipalità di Kröv, Martin Rolf, ha dichiarato che gli abitanti di Kröv non riescono ancora a comprendere ciò che è accaduto. "È così orribile," ha detto un abitante della città della Mosella con circa 2300 abitanti. Una festa di strada prevista per il weekend vicino al luogo della tragedia è stata cancellata.

L'hotel con locanda, risalente al 17° secolo, ha un'importanza significativa per la città. Una sezione del complesso dell'hotel - la casa principale essendo un monumento culturale - ha dovuto essere ispezionata da esperti, ha riferito Rolf. "C'era una crepa. È stata ispezionata. Era sotto osservazione." Non può dire se ci sia un collegamento con il crollo.

L'hotel era in vendita per circa 600.000 euro. Un amico della famiglia ha parlato dell'intenzione dei proprietari dell'hotel di avvertire gli ospiti in vacanza a causa dei rumori sempre più forti nella casa.

La procura di Treviri ha avviato un'indagine per morte. Il capo della procura di Treviri, Peter Fritzen, ha confermato che una crepa era stata notata prima del crollo dell'edificio e che erano stati coinvolti esperti, con misure costruttive adottate. I dettagli devono ancora essere chiariti.

La casa rimane a rischio di crollo, ha detto la portavoce della polizia. Sembra che ci sia ancora movimento nell'edificio: "Ha cigolato e scricchiolato di nuovo stanotte," ha detto un residente locale.

Nonostante l'indagine in corso, continuano a sorgere domande tra i locali su altri potenziali rischi o problemi dell'hotel prima del crollo. Altri edifici vicini nella zona sono monitorati da vicino a causa delle preoccupazioni per la loro integrità strutturale, alla luce dell'incidente all'hotel storico.

